Con un focus dedicato a dieci grandi invenzioni che fanno parte del nostro quotidiano, e nelle quali si inscrive la relazione fra l’uomo e la macchina, giunge a conclusione Parole di casa” la rassegna letteraria promossa nell’ambito di “Casa Moderna” 2021 da Udine e Gorizia Fiere in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge: venerdì 8 ottobre appuntamento alle 17.30 nel Padiglione 6 della Fiera di Udine con il fisico Massimo Temporelli, autore e voce del celebre podcast F***ing Genius, volto di molti programmi tv su temi scientifici e tecnologici. Il suo ultimo libro “Noi siamo tecnologia. Dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre”, uscito per Mondadori, percorre appunto le dieci invenzioni più affascinanti della storia, nelle quali è inscritta quindi la tecnologia. Dalla stampante 3D alla macchina per il caffè, passando per penna a sfera, lavatrice, telecomando, freno. Senza dimenticare smartphone e barra di ricerca di Google. Con Massimo Temporelli converserà il giornalista scientifico Gianluca Liva. Ripercorrere i risvolti antropologici e sociali di queste dieci invenzioni permetterà di mettere a fuoco l’influenza della tecnologia nel ridisegnare le prassi culturali della nostra specie. Perché la tecnologia, da sempre, fa parte di noi.Tutte le info sul sito casamoderna.it



Massimo Temporelli da 25 anni si occupa di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione. Fino al 2010 ha lavorato come curatore presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Dal 2011 è speaker e consulente per la cultura dell’innovazione in ambito aziendale e istituzionale. Dal 2013 è direttore della collana scientifica Microscopi di Hoepli. È stato autore e volto di molti programmi tv su temi scientifici e tecnologici: «Rai Scuola», «Rai Gulp» e «DeAKids». Ha fondato il primo fablab di Milano e oggi è presidente di TheFabLab, laboratorio di innovazione e trasformazione digitale. Ha firmato molte pubblicazioni sui temi della scienza e della tecnologia, fra gli ultimi libri “Mezzogiorno di Scienza” (a cura di Pietro Greco) per Dedalo Edizioni (2020), “F***ing Genius, la Rivoluzione della Specie” per HarperCollins (2020) e “La cultura italiana dal Novecento al nuovo millennio”, per Rizzoli (2020.)