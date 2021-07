Notti di mezza estate, Enrico Galiano a San Vito al Tagliamento

L’estate si fa giovane a San Vito al Tagliamento grazie alla nuova rassegna “Notti di mezza estate”, ideata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili di San Vito al Tagliamento e dall’Associazione “La Partita da Vincere” con la collaborazione del Comitato Genitori San Vito e di un gruppo di ragazzi.



L’idea nasce dalla volontà espressa da alcuni giovani sanvitesi che hanno raccontato alle Politiche Giovanili il loro desiderio di poter avere spazi di parole ed incontri a loro dedicati, aprendo ad un dialogo con diverse figure di riferimento del nostro territorio.



“Abbiamo accolto con favore questa richiesta - spiega l’assessore Carlo Candido - mettendo a disposizione dei ragazzi l’Ufficio Giovani che li ha guidati nell’organizzazione delle serate. Oltre alla proposta già significativa, l’occasione è stata preziosa anche per far comprendere ai ragazzi come si muove la macchina organizzativa del Comune in queste situazioni”.



Ad aprire la rassegna sarà l’insegnate e scrittore Enrico Galiano, in cartellone lunedì 19 Luglio, alle ore 20.45 in Piazzetta Stadtlohn. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’Auditorium “Zotti”. Galiano, che già altre volte è stato ospite degli eventi promossi dalle Politiche giovanili raccogliendo successo di pubblico e critica, presenterà il suo ultimo libro “Felici contro il mondo” oltre a confrontarsi sul palco con i ragazzi che gli porranno diversi temi.Il secondo appuntamento è in programma giovedì 29 Luglio, alle ore 21, all’Auditorium Concordia (a fianco del Duomo, piazza del Popolo) con la presenza dei giovani content creators Davide Anzimanni e Rebecca Paviola, seguitissimi sui social, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra la fotografia e i social media.“E’ bello che i giovani avanzino proposte - conclude l’Assessore Candido -: noi siamo sempre disponibili ad offrire i giusti spazi per assecondare il loro desiderio di essere protagonisti nella vita di San Vito al Tagliamento. Stiamo già ragionando con loro affinché in settembre possano svolgersi altri appuntamenti”.Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it. E’ possibile anche presentarsi direttamente in Piazzetta Stadtlohn, ma l'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti previsti dal piano di sicurezza e anti contagio.