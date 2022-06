Notturni di versi a Fossalta di Portogruaro

Notturni di versi – piccolo festival della poesia e delle arti notturne, organizzato dall’Associazione Culturale Porto dei Benandanti di Portogruaro, si sposta il primo luglio a Fossalta di Portogruaro con un'anteprima nazionale, un omaggio ai cento anni dalla nascita di Pasolini nel teatro all’aperto del Cortino del Castello di Fratta, alle 21.30, con il cantautore Pablo Perissinotto, insieme al chitarrista Enrico Casarotto e l’attrice Bianca Manzari.

Per Notturni proporranno uno spettacolo inedito, sotto forma di teatro canzone, ondivago tra monologhi, letture sceniche e musica d’autore nel tentativo di portare gli spettatori dentro la visione futuristica del controverso poeta, regista e scrittore friulano, ed evidenziare il miracolo profetico delle sue riflessioni sulla società che si andava formando in quegli anni.

"È uno spettacolo di teatro canzone - spiega Pablo Perissinotto - dove cercherò di mettere al centro non tanto le opere di Pier Paolo Pasolini piuttosto le sue dichiarazioni dalla fine degli anni '60 fino al giorno della sua morte, in merito al modello neocapitalista, nato tra gli anni '50 e '60. La sua voce rabbiosa si ergeva contro quel capitalismo e conseguente consumismo che per Pasolini scalfisce la cultura italiana portandola verso una totale disgregazione culturale, una voce senza speranza la sua... è infatti uno spettacolo "decadente" sulla visione futuristica dello scrittore, una visione che si è rilevata poi purtroppo attendibile".

Alle 21 sempre a Fossalta di Portogruaro, nel Cortino del Castello, inaugura la mostra "Invito alla riflessione" di Renzo Cevro-Vukovic, specchi che diventano dispositivi per indagare non solo l'esteriorità ma anche la nostra interiorità.

L'esposizione sarà visitabile fino al 31 luglio (martedì dalle 10 alle 12 - giovedì dalle 15 alle 18 - domenica dalle 14.30 alle 19).

Per il programma completo della manifestazione www.notturnidiversi.it.