Novecento inedito al Kulturni dom di Gorizia

Martedì 8 settembre, alle 18.00, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), sarà presentato, nell’ambito della rassegna “Novecento inedito”, il libro "1945. Ich bin Schwangerer (sono incinta)" scritto da Anna Di Gianantonio e Gianni Peteani, edito dalla casa editrice Editori Laterza (2020). Ospiti dell’incontro saranno gli autori, con i quali converserà il prof. Giovanni Fraziano, già Preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Trieste. L’introduzione verrà affidata a Nadia Slote.



La serata è promossa dall’ANPI – Sezione di Gorizia, dall’Irsrec Fvg in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dal Kulturni dom di Gorizia, dalla rivista “Isonzo-Soča” e dal Forum di Gorizia.



Ingresso libero. Per informazioni: Kulturni dom – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.