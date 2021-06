La zona bianca, l’estate alle porte e tanta voglia di ritornare ai momenti di condivisione culturale in presenza. Riparte così IoDeposito, con la presentazione pubblica nel “Giardino dei Diritti” della biblioteca civica “Giuseppe Zigaina” di Cervignano del Friuli della nuova edizione del poema “Aquileia Distrutta” di Belmonte Cagnoli, a cura di Tancredi Artico, fresca di pubblicazione da parte di B#S Edizioni, la casa editrice nata in seno all’associazione culturale giovanile friulana.



L’evento, gratuito, richiede prenotazione (al 0431 388540 o alla mail biblioteca@comune.cervignanodelfriuli.ud.it) e, in caso di maltempo, si terrà presso la Casa della Musica dello stesso Comune.



L’appuntamento – che saprà coinvolgere un pubblico non soltanto specialistico, ma composto anche da famiglie e ragazzi – porterà alla luce tramite un dibattito vivace e dinamico quelli che sono gli aspetti più curiosi e interessanti del poema secentesco, sottolineandone anche gli straordinari agganci con il presente.



L’iniziativa fa parte del più ampio progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia “Immaginare il Patriarcato”, al quale IoDeposito sta partecipando con diverse iniziative culturali che coinvolgono artisti e scrittori regionali e internazionali nella produzione di un ipertesto multimediale interamente dedicato alla tematica del Patriarcato di Aquileia, dalla sua funzione di “creazione identitaria” alla sua caduta.Uno dei risultati di questo lavoro di ricerca e produzione - che non si è mai interrotto nonostante l’anno pandemico - è proprio la pubblicazione del libro in formato e-book (che dopo l’evento del 17 giugno sarà scaricabile gratuitamente dal sito www.bsidewar.org) del poema di Belmonte Cagnoli “Aquileia Distrutta”.Edito per la prima volta nel 1625, è curato in questa sua nuova uscita dallo studioso friulano Tancredi Artico, Chargé de Recherche presso l’Université libre de Bruxelles, specializzato in studi storico-letterari sull’epoca barocca, e curatore di progetti multidisciplinari come "Novelliere Mediterraneo" (Bologna, Odoya - I libri di Emil, 2019) ed "Essere corpo" (Trieste, LINT, 2017).L’opera di Cagnoli narra le ultime fasi dell’assedio di Aquileia da parte di Attila, unendo finzione romanzesca e realismo cronachistico nel tentativo di dare al canone dell’epica un terzo capolavoro dopo quelli di Ariosto e di Tasso.Come in questi suoi modelli, anche il testo di Cagnoli offre una vasta complessità di significati, interpretabili con la lente della storia o riconducibili alla nostra attualità: dietro la maschera del racconto epico-storico, esso dialoga in filigrana sia con le vicende del Patriarcato, ormai al tramonto di una plurisecolare vicenda, sia con l’enorme nodo di significati che legava e che lega ancora oggi il mondo occidentale a quello orientale.