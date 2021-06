Nuova edizione per Terminal, il festival dell'arte in strada

Piazza Venerio, dal 25 al 27 giugno, si trasformerà nuovamente nello scalo aeroportuale di "Terminal - Festival dell'arte in strada", organizzato da Circo all’inCirca e dalla cooperativa Puntozero, e parte della rete culturale "Intersezioni". Anche quest’anno tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, ma in linea con la normativa, con prenotazione obbligatoria su www.terminal-festival.com. Evento dalle molte anime, Terminal ha fatto della multidisciplinarità il suo punto di forza. É infatti grazie alla sua proposta unica che, anno dopo anno, si è reso contenitore delle più diverse forme d’espressione, rendendole occasioni di confronto con la città. A raccontare tutto questo, nel 2021, ci ha pensato Fabio Rodaro, autore delle grafiche ufficiali del Festival, nelle quali si riconoscono le vie e i palazzi di Udine, ma allo stesso tempo la città non è più la stessa: gli artisti hanno preso il volo e si intrecciano con “Lei”, in una reciproca e rivoluzionaria contaminazione.



L'ANTEPRIMA IL 24 GIUGNO

TRE GIORNI DI MAGIA CIRCENSE

IL FESTIVAL 2021

– Quest’anno fa parte di quest'intreccio anche la nuova e stimolante collaborazione con il Far East Film Festival, che la pandemia ha costretto a scegliere i mesi più caldi per la nuova edizione. È proprio nell’ambito di Feff23 che Terminal proporrà un’adrenalinica anteprima. Alle 19.30, al Visionario, andrà in scena "Boite a Musique", una performance ideata per l'occasione che porterà gli spettatori alla scoperta di questa disciplina. L’acrobata (Silvia di Landro) instaurerà un dialogo tra i suoi movimenti e una pertica di 5 metri, abitando lo spazio con continuità e leggerezza. A seguire, Davide Visintini e Giulia Racca, anche loro di Circo all'inCirca, si esibiranno in “Va pian e fa presto”, uno spettacolo di acrobatica mano-a-mano.- L'inaugurazione ufficiale del Festival è invece in programma il 25 giugno, alle 19. In piazza Venerio sarà presentato “Oltrepassare”, della compagnia “Azioni Fuori Posto”: una performance urbana itinerante che unisce movimento, scultura e suono, e vincitrice della prima call condivisa, dalla rete Intersezioni, in tutto il territorio nazionale e possibile grazie al sostegno del main sponsor Bluenergy Group e del contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Udine, Fagagna, Turriaco, Gradisca d’Isonzo, Palmanova e della Pro Loco Pro Venzone. Ma sarà solo l’inizio di tre giorni ricchi di appuntamenti per tutti, con un’attenzione particolare alle famiglie, alle quali saranno proposte, nelle giornate di sabato e domenica, sia al mattino che nel pomeriggio, tre esplorazioni creative della città! Delle vere e proprie esperienze guidate dagli insegnanti della scuola del Circo all’inCirca in cui i bambini, con i propri genitori, saranno invitati a scoprire la città e, contemporaneamente, a viverla attraverso esercizi e prove a carattere circense. Sempre pensato per le famiglie sarà anche lo spettacolo “A riveder le stelle” (sabato alle 11 e domenica alle 21). Un appuntamento di cabaret realizzato dagli artisti e dai collaboratori del Circo all’inCirca e dedicato a Dante.Non mancherà poi il tradizionale appuntamento con il viaggio onirico sui bus della linea urbana proposti da Audiobus (il 26 e il 27 alle 17 e alle 18 con partenza da piazza Venerio). Alle 19 di sabato torneranno anche gli architetti dell’Associazione Udinese “A+AUD” con “Artinerario Urbano - Una Transumanza Artistica”, una passeggiata interattiva in luoghi e spazi insoliti della città. In quanto alle performance inedite, quest’anno il cartellone del Festival dell’arte in strada, venerdì 25, dopo Oltrepassare, proseguirà alle 21 (in replica alle 11 di domenica), sul palcoscenico di piazza Venerio, con la compagnia Zirkus Morsa e “La fin demain”, uno spettacolo di danza, acrobatica-mano-a-mano ed equilibrismo. Sabato 26, dalle 18, dopo un anno di stop causa pandemia, torneranno a esibirsi gli studenti diplomandi delle scuole di circo europee. Quest’anno sarà il turno di Lido, con sede a Tolosa in Francia, che a Udine porteranno “No One’s Land”, uno spettacolo che promette di essere fuori dagli schemi, irriverente e fresco. Alle 21 (in replica domenica alle 18) andranno in scena i 15feet16 con lo spettacolo “League and Legend”, un mix di acrobazie, dinamite e poesia. Loro porteranno sul palco una disciplina mai vista a Udine: la “barra russa”! Per l’occasione in piazza sarà allestito un bar gestito da Cas’Aupa.- Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Fvg, della Fondazione Friuli, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Hanno collaborano alla sua realizzazione: associazione Brocante, rete culturale Intersezioni, QuattroX4 Laboratorio di Circo, Cas'Aupa, Cirqueon ops, Muja Buskers Festival, Cefs Centro Edile formazione e sicurezza, Sbandieratori di Palmanova, Comune di Buttrio, Comune di Cividale del Friuli.Info su:In caso di maltempo, tutti gli spettacoli si terranno nell’adiacente ex chiesa di San Francesco, le passeggiate saranno annullate, “Artinerario Urbano - Una Transumanza Artistica” sarà rimandata al giorno seguente.