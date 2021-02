Nuova illuminazione per la Galleria Sspazzapan

Procedono i lavori di riqualificazione della Galleria regionale d’arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, iniziati durante il periodo di chiusura forzata al pubblico. L’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, che gestisce la Galleria assieme Comune di Gradisca d’Isonzo e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, ha deciso di riconvertire a fini espositivi una sala del piano terra in genere utilizzata per presentazioni, incontri e conferenze.



Ristrutturata e ridipinta, la sala è stata dotata di un nuovo impianto illuminotecnico e attrezzata con supporti tecnologici di ultima generazione e con strutture modulari espositive che la rendono facilmente trasformabile per accogliere, all’occorrenza, mostre oppure incontri, laboratori o eventi culturali. La sala, inoltre, è stata adeguata per rispondere alle diverse esigenze legate al digitale, che questo periodo di crisi ha fatto emergere, per cui potrà anche fungere da scenografia per dirette streaming, tour virtuali, videoconferenze e focus su eventi e progetti speciali.



In questi giorni la sala sta ospitando, come primo allestimento, la collezione di sculture legate alla Galleria, opere di autori di diversa generazione, formazione e poetica, daIl riallestimento della sala rientra nel programma generale della Galleria per il 2021. Oltre alle manifestazioni espositive, tendenzialmente collegate all’arte contemporanea e alla ricerca d’avanguardia degli anni ’20 e ’70 che si svilupperanno al secondo livello della Galleria e a quelle dedicate alla valorizzazione delle collezioni di opere di Luigi Spazzapan esposte a rotazione al primo livello, questa nuova sala espositiva evidenzierà, ad esempio, le donazioni che si stanno via via perfezionando, ma anche realtà del territorio collegate al mondo della progettualità in settori quali il design o la grafica piuttosto che l'importante materiale d'archivio che il museo conserva.Il 2021 sarà infatti l’anno in cui si proseguirà nell’approfondita ricognizione sui diversi aspetti che costituiscono l’identità della Galleria, attualmente oggetto di una catalogazione scientifica complessiva; veri e propri settori di ricerca specifici, che verranno di volta in volta evidenziati in questo nuovo spazio che fungerà da connettore tra tutti i campi di attività dell’istituzione museale.. Gli ingressi sono contingentati, per informazioni: 0481.960816 e galleriaspazzapan@regione.fvg.it