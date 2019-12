Nuova luce sul vescovo Cromazio e la Chiesa di Aquileia

Molto partecipata la presentazione, svoltasi nella sala del trono del Palazzo Patriarcale di Udine, dei volumi “Cromazio di Aquileia in mezzo ai Padri. Il destino medievale dei sermoni”, e “Cromazio di Aquileia, I sermoni. Nuova edizione con traduzione a fronte”, curati da Marianna Cerno, e pubblicati dall’Istituto Pio Paschini nella collana “Fonti per la Storia della Chiesa in Friuli. Serie medievale” (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo).

Il primo volume, ha spiegato la studiosa dinnanzi a una folta platea, “è nato da una nuova ricognizione della tradizione manoscritta dei sermoni di Cromazio d’Aquileia e individua una sorta di ‘scuola’ teologica che caratterizza l’Italia settentrionale del IV secolo e presentando nuovi brani attribuibili alla penna del vescovo di Aquileia per stile e contenuti”, mentre il secondo “è il frutto dei risultati della nuova ricognizione della tradizione manoscritta dei sermoni di Cromazio e include anche i brani inediti affiorati nel corso dello studio sulla tradizione che si ritengono dovuti alla penna di Cromazio. La mia nuova traduzione a fronte propone una versione corrente e fruibile del dettato del vescovo”.

In apertura, dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Istituto Pio Paschini, Cesare Scalon, che ha ribadito l'originalità dei due volumi, dei quali“il primo volume si addentra nel genere letterario della predicazione per presentare le raccolte omiletiche medievali coinvolte dalla disseminazione dei testi cromaziani, mentre il secondo offre l’edizione critica dei Sermoni di Cromazio di Aquileia, frutto di una nuova ricognizione della tradizione manoscritta medioevale”, spazio agli interventi delle autorità.

L'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, che ha posto l'accento sull'importanza di due volumi dedicati al magistero di San Cromazio, uno dei Padri della Chiesa, “che sono stati i primi esempi d'inculturazione della fede cristiana”. Poi hanno parlato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha sottolineato il valore dell'impegno dell'Istituto Pio Paschini nella valorizzazione della storia del Friuli a partire dalla sue origini e radici, il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, che ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra ateneo e istituto Pio Paschini attraverso anche un convenzione con il Dipartimento di Studi Umanistici, la quale darà sicuramente continuità alla ricerca e alla collana dei volumi dell'istituto che la racchiudono, l'ambasciatore Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia, che ha espresso la sua convinzione che Aquileia sia “una delle città romane in cui il fiorire della Chiesa ha dato alla città una notorietà e una capacità di lanciare messaggi che è rarissima in Europa”, e infine il Sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, che ha rimarcato il valore di queste ricerche che gettano nuova luce sulla storia della città romana in epoca Patriarcale.

L’evento si aprirà con i saluti delle autorità̀, poi spazio alle relazioni degli studiosi: Rajko Bratož, docente di Storia antica, Università̀ di Lubiana, su “Aquileia ai tempi di Cromazio”, mentre Emanuela Colombi, docente di Storia del Cristianesimo all’Università̀ di Udine, dialogherà con la curatrice dei volumi Marianna Cerno. Intermezzi musicali della Schola Aquileiensis, diretta dal maestro Claudio Zinutti. Bratoz e Colombi hanno evidenziato le originalità della ricerca, “che sono tante. Per la prima volta sono raccolti i sermoni di Cromazio con tutte le varianti, frammenti nuovi di Cromazio che sono stati scoperti, e poi anche la rivalutazione degli strumenti che hanno portato a noi questi sermoni, che sono i manoscritti medioevali, i segreti della circolazione e della formazione di questi omeliari”.

Marianna Cerno, laureata in lettere classiche all’Università di Udine, nel 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in filologia e letteratura latina medievale presso la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) di Firenze. Collaboratrice per diverse riviste del settore letterario mediolatino, la sua ricerca verte in particolare sull’agiografia martiriale altomedievale greca e latina e sulla letteratura del patriarcato di Aquileia.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, con il patrocinio di Comune di Aquileia, Fondazione Aquileia, Fondazione So.co.ba, Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine, l’Università degli Studi di Udine. La collana ‘Fonti per la storia della Chiesa in Friuli. Serie medievale’ dell’Istituto Pio Paschini di Udine, edita dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, si propone di pubblicare le fonti documentarie dell’antico patriarcato di Aquileia.