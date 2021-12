Nuova mostra online dell'Ecomuseo Val Resia

E’ online la mostra che l’Ecomuseo Val Resia propone ogni anno per lanciare gli artisti locali.



La mostra, intitolata “Io sogno con colori e pennelli” è della giovane Morena Lettig. Morena ha frequentato l’Istituto d’Arte di Venezia e la scuola professionale per modellista e fin da giovanissima ha iniziato ad esprimere la sua passione per l’arte con tecniche miste e soggetti di vario genere. La passione per il disegno l’ha indirizzata ad esprimersi attraverso disegni ad acquarello e penna, per sperimentarsi, poi, nella pittura con colori acrilici.



La mostra testimonia l’amore per le sue origini resiane e quella per la sua Venezia, dov’è nata e cresciuta.



Clicca qui per visionare le opere.