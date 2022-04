Nuova offerta educativa a Miramare

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare potenzi la propria offerta educativa con una serie di proposte dedicate alla riscoperta e valorizzazione del giardino botanico. Le iniziative spaziano dalle attività didattiche pensate per le scuole di ogni ordine e grado, ai percorsi e laboratori per il pubblico libero di bambini e ragazzi, famiglie, adulti e gruppi organizzati.

Il nuovo partner dei servizi educativi del Museo storico è lo Studio Didattica Nord Est, individuato a seguito di una pubblica manifestazione d’interesse. "Con questo nuovo programma di iniziative – ha commentato il direttore Andreina Contessa - il Museo di Miramare amplia decisamente la propria offerta didattica, con una serie di proposte specificamente pensate per il pubblico scolastico e per i più giovani, per la riscoperta del Parco, della sua storia e delle sue straordinarie bellezze. Uno degli obiettivi principali è anche quello di creare i presupposti per una frequentazione della realtà museale non sporadica soprattutto nelle giovani generazioni".

"Durante i lunghi mesi della pandemia – ha detto anche Contessa - abbiamo potenziato i servizi accessibili da remoto con nuove sezioni interattive sul nostro sito istituzionale, che hanno avuto il pregio di mantenere il contatto, seppure a distanza, con il nostro pubblico più giovane. Ora che finalmente il Museo e il Parco storico tornano a essere popolati dai visitatori, riteniamo doveroso offrire ulteriori spunti e possibilità di approfondimento finalizzati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico artistico”.

Per le scuole sono state individuate due macroaree (naturalistica e storico artistica) all’interno delle quali le proposte sono state organizzate per nuclei tematici: Botanica e paesaggio, Fauna, Geologia, Architettura, Arte e collezionismo, Storia, Letteratura.

La durata delle attività è di un'ora e 30 minuti per i percorsi e di due ore per i laboratori; è prevista la possibilità di abbinare nell’arco della mezza giornata (tre ore) un percorso e un laboratorio didattico. Le proposte rivolte al pubblico libero ruotano interno agli stessi nuclei tematici e si differenziano per un aspetto più ludico-creativo nel caso delle offerte per bambini e ragazzi in orario non scolastico e per nuclei familiari; per i gruppi organizzati e per i gruppi di adulti ad aggregazione spontanea si propongono visite e approfondimenti a tema.

I partecipanti alle proposte - gruppi di 25 persone al massimo –, potranno sviluppare una maggiore consapevolezza dell’evoluzione naturale e storica del territorio e la capacità d'inserire i diversi aspetti trattati in una prospettiva storica di più ampio respiro. Impareranno, inoltre, ad accostarsi ai beni ambientali e storico artistici apprendendo terminologie specifiche e l’uso delle fonti attraverso il metodo teorico dell’indagine scientifica per poi applicarlo nella pratica.

Si prevedono una serie di iniziative gratuite per il pubblico durante tutto l’anno. La prima attività si svolgerà domenica 1 maggio, in occasione del 67esimo compleanno del Giardino botanico di Miramare e della sua collezione botanica e si intitola “Parco di Miramare, quanto lavoro per creare meraviglia!”.

Quante generazioni di Triestini e turisti hanno calcato i viali del Parco di Miramare? Difficile fare una stima visto che dal 1965 il Parco è aperto al pubblico che può ammirarne il disegno voluto dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo, padrone di casa e ideatore dell’intero complesso di Miramare.

Ma dietro alla meraviglia che il Parco sa regalare in ogni stagione, quanti sospettano l’immensa mole di lavoro per la sua progettazione e creazione? L’impegno immenso e visionario che ha portato il Parco a diventare un lussureggiante giardino è difficile da immaginare, ma durante questa speciale visita guidata tematica cercheremo di ripercorrere alcune tappe e di ricordare alcuni personaggi significativi che hanno contribuito “con zelo e diligenza” alla sua creazione.

Il secondo appuntamento, sempre gratuito, si svolgerà domenica 15 maggio, per la Giornata Internazionale dei Musei e s'intitola “Arte al Parco”. In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, una visita guidata a tema permette di valorizzare il rapporto tra natura e arte, scoprendo il complesso di opere scultoree presenti nel Parco di Miramare e approfondendo la fascinazione per l’antico che caratterizzava la cultura dell’Ottocento. Passeggiando tra i viali del Parco rievocheremo divinità e miti classici e andremo alla scoperta dei modelli a cui sono ispirate le statue esposte, in particolare la statua di Napoleone I in veste di Marte pacificatore, copia dell’originale canoviano.

Per entrambi gli eventi i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria inviando una mail di richiesta all’indirizzo eventi.miramare@beniculturali.it indicando nomi e cognomi e un recapito telefonico. La prenotazione s'intende ultimata una volta ricevuta via mail la conferma da parte della segreteria, che contestualmente comunicherà anche il luogo di ritrovo.