Da giovedì 2 luglio in Biblioteca civica sarà possibile la consultazione in sede di tutti i documenti che non possono essere prestati. Il servizio si svolge su prenotazione per motivate esigenze di studio e di ricerca. La prenotazione va richiesta inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it oppure telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). Vanno specificati i materiali che si intendono consultare. La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento di consultazione. In questo primo periodo sarà possibile accogliere due persone alla volta, per un’ora circa, su postazioni dedicate e distanziate collocate al pianoterra della biblioteca. Durante la consultazione è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro dispositivo di copertura di naso e bocca, e gel idroalcolico per la pulizia delle mani all'entrata degli spazi dedicati. Il servizio di consultazione si aggiunge a quelli già attivati di prestito librario e prestito interbibliotecario su prenotazione, e il servizio di restituzione documenti, disponibile h24.

In biblioteca si accede dal martedì al sabato solo su appuntamento. Rimangono ancora sospesi gli altri servizi: lettura dei giornali, fermarsi a studiare, scelta dei libri direttamente a scaffale, utilizzo delle postazioni fisse per la navigazione in internet. In questi giorni stanno gradualmente ripartendo anche le biblioteche di quartiere con i servizi di prestito e restituzione, solo su appuntamento previa prenotazione dei documenti.

Per concordare un appuntamento è possibile contattare le biblioteche al telefono. Sedi, date, orari ed eventuali modalità aggiuntive di richiesta di appuntamento sono indicati nel sito della biblioteca (www. comune.pordenone.it/biblioteca), nelle pagine dedicate alle singole biblioteche di quartiere. Si ricorda che, come in tutti i luoghi aperti al pubblico, anche in biblioteca civica e nelle biblioteche di quartiere è necessario rispettare le misure di sicurezza previste dall'emergenza COVID-19.

Di seguito le modalità di fruizione dei servizi attivati in Biblioteca civica.

Orario temporaneo di apertura al pubblico Da martedì a sabato solo su appuntamento.

Modalità di prestito su prenotazione Per effettuare un prestito gli utenti devono prima di tutto prenotare i documenti. Tre sono i modi per farlo: - attraverso il catalogo online della biblioteca ( www.biblioest.it ): questo è il metodo più veloce che permette all’utente di verificare subito la disponibilità del documento desiderato e prenotarlo cliccando sul tasto RICHIEDI - inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento per il ritiro della documentazione.

Restituzione dei documenti La consegna dei documenti in prestito può avvenire tutti i giorni senza limiti di orario esclusivamente utilizzando il BOX DI RESTITUZIONE posizionato in piazza XX Settembre accanto all’ingresso di Sala Mostre. I libri restituiti dagli utenti sono tenuti in quarantena almeno tre giorni prima di tornare disponibili per il prestito.

Prestito interbibliotecario I documenti vanno richiesti su prenotazione inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it . Una volta reperita la documentazione, la biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento per il ritiro della stessa

Consultazione in sede La consultazione si svolge su prenotazione per motivate esigenze di studio e di ricerca. Vanno specificati i materiali che si intendono consultare. La prenotazione va richiesta: - inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento di consultazione.