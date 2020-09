Venerdi 4 settembre 2020 alle ore 19:00 presso la Galleria comunale (Mestna galerija) di Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja, l'apertura della nuova stagione espositiva della Galleria comunale di Nova Gorica avrà come protagonista Enej Gala, uno dei più rappresentativi artisti sloveni in ambito internazionale.



Nel 2013 consegue la laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, specializzandosi in Pittura. Trascorre un periodo di studi all’ estero presso la Williem De Kooning Academy of Fine Arts a Rotterdam. Nel 2015 si laurea al biennio presso la stessa Accademia di Venezia, sempre in Pittura. Partecipa a diverse mostre collettive e personali in Slovenia, Italia, Montenegro, Croazia, Albania, Senegal, Paesi Bassi e Portogallo. Dal 2010 partecipa ai workshop di Disegno e Pittura Atelier F a cura di Carlo di Raco, a Forte Marghera. Nel 2012 vince la borsa di studio della 96ma Collettiva Giovani Artisti della Fondazione Bevilacqua la Masa. É membro del collettivo Fondazione Malutta.



La ricerca estetica di Enej Gala, in modo simile a quella di altri artisti formati in tempi recenti all'Accademia di Venezia, è caratterizzata da una lettura ironica della realtà e del dialogo tra antico e moderno, radicamento ed erranza, ambientazione domestica e teatro della natura, umanità e animalità.La sua poetica gioca con la narrazione, portandola al limite attraverso la stratificazione dei significati. Analizzando il funzionamento della memoria e il continuo bisogno di metafore per capire, sopportare e vivere il quotidiano, esplora l’incomprensione che si crea tra l’idea e l’immagine. É come rielaborare un’anomalia intrinseca che si manifesta attraverso il continuo bisogno di un immaginario personale, all’interno di ciò, che ci viene proposto in ogni forma di convenzione. La mostra sarà visitabile fino al 25/09/2020. Ingresso gratuito.