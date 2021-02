Nuove date per 'Il Settecento a Udine e in Friuli Venezia Giulia'

A conclusione dei 12 incontri d’arte, musica ed enogastronomia in Friuli Venezia Giulia, che hanno celebrato l’opera di Giambattista Tiepolo nel 250° anniversario della sua scomparsa e insieme l'epoca feconda e illuminata che vide all’opera anche i talenti di Antonio Zanon, Jacopo Linussio e Giuseppe Tartini, sono state fissate su richiesta nuove date, per dare modo di partecipare a tutti coloro che, a causa dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria, non hanno potuto intervenire ai precedenti incontri. Venerdì 26 febbraio, alle 16, all'Oratorio della Purità di piazza Duomo, a Udine.



L'incontro, dal titolo 'I Tiepolo nell’ultima opera udinese: il teatro diviene luogo di preghiera' racconterà la storia del Teatro Mantica, primo vero teatro udinese e

della sua trasformazione in Oratorio con opere di: Giambattista e Giandomenico Tiepolo.



