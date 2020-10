Nuove iniziative culturali a Pasiano

A causa del permanere dello stato di emergenza epidemiologica, che non consente la realizzazione di idee e progetti in presenza, il Comune di Pasiano ha deciso di curare l'organizzazione di iniziative, corsi di cultura generale, formazione e promozione della lettura con nuove modalità, in collaborazione con la biblioteca civica e gli istituti scolastici. Per il periodo che va da ottobre 2020 a maggio 2021 infatti l’amministrazione ha previsto la possibilità di effettuare anche attività mediante l’ausilio di materiale didattico e strumenti di videoconferenza a distanza, sia per bambini che per adulti, in modo tale da mantenere vivo l’interesse per la cultura.



Dagli incontri tra il consigliere delegato alla Cultura Martina Vendramini, il personale bibliotecario e alcune associazioni culturali del territorio sono emerse due proposte finalizzate a promuovere e organizzare delle attività mediante la reciproca collaborazione. La prima si intitola “100 cortili per Rodari”, in programma domenica 18 ottobre presso il cortile del Municipio (in sostituzione dell’iniziativa “Un libro lungo un giorno”), ed è rivolta agli alunni delle scuole primarie (classi III, IV e V).



La seconda è “” ed è finalizzata alla promozione della lettura per le fasce d’età 0-6 anni (mediante l’organizzazione di letture animate per le scuole dell’infanzia e per le classi I e II delle scuole primarie), da realizzarsi da ottobre a dicembre 2020, presso la biblioteca comunale.Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con i lettori volontari nel rispetto del distanziamento sociale. Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per i presenti al di sopra dei sei anni, igenizzarsi le mani, misurarsi la temperatura oppure compilare l'autocertificazione dello stato di buona salute. In entrambe le occasioni verrà predisposto un elenco dei partecipanti che sarà conservato per almeno 14 giorni.“L'amministrazione cura l'organizzazione di iniziative, corsi e progetti con la biblioteca comunale, che ha da sempre un ruolo particolarmente attivo nei confronti dei bambini residenti nel Comune potendo contare sulla fattiva collaborazione delle insegnanti dell’istituto comprensivo Costantini e delle scuole dell’infanzia paritarie - afferma il sindaco-. È nostra volontà continuare a sostenere le attività promosse dalla biblioteca da questo autunno alla primavera del prossimo anno, anche effettuate mediante strumenti di videoconferenza a distanza, sino al permanere dello stato di emergenza”.