Nuove mostre a Palazzo Frisacco

Palazzo Frisacco, a Tolmezzo, si appresta ad ospitare nuove esposizioni: sabato 1° agosto, alle 17, si inaugura la personale 'Dialoghi silenti' dell’artista Sandra Zeugna, mentre da domenica 2 agosto sarà possibile visitare la collettiva “Proiezioni subliminali” che vedrà esposte le opere di: Santo Caglioti, Marina Coccolo e Mariarosa Maccorin.



A presentare gli artisti saranno il Comune di Tolmezzo, Eclipsis Style Project con i curatori Giancarlo Bonomo e Raffaella Rita Ferrari, in collaborazione con Uto Datodi di Art-Alive e del Club per l’UNESCO di Udine.



Nella pittura della Zeugna avviene l'alchimia di una liberazione di intenti, intuizioni, premonizione e visioni incantanti. La Terra pare dialogare con il Cielo, il segno grafico netto e deciso con la superficie vuota quasi alitata, in quell'aria meravigliosa che pare dipinta con tinte rosate, poi di pallido grigio e di timido azzurrino. L'intuizione irrompe nella pittura e si fa strada oltre il limite della ragione. Non sono, questi, appuntamenti col quotidiano, con lo scontato, con l'ovvio. Ogni dipinto è una finestra aperta che ci mostra qualcosa di intimo scaturito dall'assenza di premeditazione. È Sandra Zeugna, pittrice di un privatissimo Mondo interiore che supera le convenzioni stilistiche per sconfinare nei territori di un'informalità priva delle barriere razionali della mente.



Nella collettiva, i tre artisti, attraverso difformi linguaggi contemporanei, declinano la realtà del mondo con delle sintesi compositive simili a codici subliminali che ci conducono al centro di profonde verità interiori. Un viaggio fra consapevolezza ed enigmi dell'Inconscio che inizia dalle modernissime rappresentazioni naturalistiche di Marina Coccolo alle divagazioni informali ed espressionistiche di Mariarosa Maccorin per giungere alle articolate complessità stilistiche di Santo Caglioti.Entrambe le esposizioni saranno visitabili fino al 20 settembre, tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso libero nel rispetto della normativa Covid 19-in vigore.Maggiori informazioni sul sito: www.comune.tolmezzo.ud.it.