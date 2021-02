Nuovi incontri online sul patrimonio di Aquileia

A partire dal mese di aprile, la Società friulana di archeologia ha avviato una serie di incontri online, per lo più a cadenza settimanale, ma non di rado anche due volte la settimana, su temi di carattere archeologico. Gli incontri, registrati, sono poi disponibili a tutti sul canale youtube.

Dal 4 febbraio, alle 18, parte un nuovo ciclo di quattro incontri dedicati ad Aquileia, organizzati insieme all'Istituto archeologico germanico di Roma, che vanta 192 anni di vita e di attività. Di norma, sui programmi del 'Germanico' si sintonizzano parecchie centinaia di appassionati, quindi gli incontri di argomento aquileiese potranno disporre di una vasta platea di uditori, in tutta Italia ma anche all'estero.

Gli incontri sono stati pensati per dar voce a giovani ricercatori, che prestano la loro opera per varie università (come Padova, Verona o Regensburg). Parleranno di architettura, dei militari, dei commerci e dei monumenti altomedievali, esponendo i frutti delle loro personali indagini.

La viva voce dei ricercatori, unita alle immagini che saranno proiettate, rendono il ciclo particolarmente adatto anche per il mondo della scuola e per un'informazione di prima mano agli insegnanti.

Il primo appuntamento, come si è detto, è in programma giovedì 4; qui il link per accedere su Zoom.