Nuovi orari per la mostra su Venezia e il Patriarcato

Cambiano e si ampliano gli orari di apertura della mostra su Venezia e il Patriarcato, che continua a registrare il tutto esaurito nelle visite guidate domenicali e che si prepara per una serie di iniziative durante la settimana di GEOgrafie. Intanto, nonostante le procedure Covid che hanno limitato i flussi in tutte le rassegne, l’esposizione che presente opere dei grandi artisti veneziani, da Guardi a Canaletto a Tiepolo, continua a conteggiare numeri importanti di visitatori: oltre 900 nel mese di agosto, con una punta di 105 nella giornata di ferragosto e 450 nelle ultime due settimane di luglio per complessive 1.353 presenze.

Una spinta è venuta dal programma di visite guidate, molto apprezzate e sempre al completo, tenute dai due curatori Marino De Grassi e Lucio Gregoretti.

Da questo venerdì 3 settembre si modificano gli orari della galleria per tener conto dell’afflusso crescente di pubblico degli ultimi giorni e dei cambiamenti metereologici. Si potrà accedere al mattino dalle 10 alle 13 il mercoledì, sabato e domenica e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30 il venerdì, sabato e domenica e di conseguenza le visite guidate domenicali sono fissate per le ore 18.

E’ stato anche messo a punto il programma collaterale che sarà sviluppato durante l’evento di GEOgrafie che sarà mirato a ricordare i 600 anni di appartenenza alla Repubblica Veneziana, dal 1420 appunto, con riferimento ai lasciti di quel periodo nel nostro territorio. Giovedì 24 settembre alle 17.30 si parlerà dei rapporti di carattere temporale e spirituali fra Monfalcone, Venezia e il Patriarcato, venerdì 25 alle 17 degli elementi distintivi della Magnifica comunità durante i quasi 4 secoli di dominio della Serenissima e sabato 26 alle ore 11 delle vicende che intercorsero dal periodo del Doge Mecenigo sino all’arrivo di Napoleone.