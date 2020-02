Nuovi orari per Leali delle Notizie

L’associazione culturale “Leali delle Notizie” di Ronchi dei Legionari informa che la sede di piazzetta Francesco Giuseppe I avrà, da martedì 11 febbraio, un nuovo orario di apertura. Sarà infatti a disposizione del pubblico, per informazioni, adesioni, tesseramento, ma anche per accedere alla saletta espositiva, non solo il mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e il sabato, dalle 10 alle 12, ma anche, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.

Per ogni comunicazione si può mandare una mail a: lealidellenotizieronchi@gmail.com o telefonare ai numeri 3489321162 o 3355634089.