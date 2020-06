Nuovi restauri a San Vito al Tagliamento

’arte si riappropria dei propri spazi e ritorna ad animare il panorama storico e artistico di San Vito al Tagliamento dopo il lungo periodo di coprifuoco. L’occasione è stata la cerimonia di restituzione di una tela risalente al Settecento e di un affresco, restaurate dopo un sapiente operazione di ripulitura, conservandone i tratti originari. Il momento pubblico si è tenuto all’aperto, sotto la Loggia comunale, in Piazza del Popolo, alla presenza del Presidente del Rotary Club San Vito, Maurizio Valente, del Sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie, della restauratrice Anna Comoretto, di Angelo Battel esperto di storia e cultura cittadina e di un gruppo di rotariani.



Il progetto

Il Rotary Club San Vito in accordo con l’Amministrazione comunale ha individuato due beni artistici appartenenti all’Ente locale stesso che necessitavano di interventi di restauro conservativo. In particolare, l’attenzione si è rivolta a un quadro che risale all’inizio del XVIII secolo - Ritratto di Bernardino Bonisoli, 1706 - presente all’interno della sede municipale e di un piccolo affresco di Agostino Pantaleoni raffigurante una Madonna con Bambino della fine del 1700 che si trova nel Teatro Sociale “G. G. Arrigoni”. Per i contenuti culturali e artistici e per la loro collocazione, nonché per l’attenzione che sia l’Amministrazione comunale che la cittadinanza hanno sempre riservato a tali iniziative, il progetto si collocava a pieno titolo tra le iniziative sostenibili dal Rotary Club che ha quindi promosso il loro restauro.



Modalità di esecuzione

Opere

Turismo di prossimità

Individuata la restauratrice, Anna Comoretto, ha eseguito da subito il progetto di restauro da sottoporre alla competente Soprintendenza per il relativo nulla osta. Ricevuto, si è proceduto con le operazioni previste che sono durate mesi: tali interventi si sono concentrati nella pulizia delle opere, nel consolidamento delle parti dipinte/affrescate e nella stesura di opportune protezioni al fine di garantire la durata degli interventi nel tempo. Tutte le operazioni sono state eseguite dalla Soprintendenza di Udine. Le opere sono state restaurate con fondi perlopiù del Rotary Club San Vito e del Rotary per la Regione FVG (ente rotariano per la salvaguardia del patrimonio artistico regionale) e in parte con fondi comunali.Il Ritratto di Bonisoli, datato 1706, raffigura un sacrista del Duomo di San Vito. Il sacrista era una figura che aveva diversi compiti: tenere il bilancio, gestire i sacri vasi, seguire l’amministrazione del Duomo. I Bonisoli erano una famiglia di origine lombarda arrivata ai primi del Seicento in terra sanvitese, in quello che successivamente divenne noto come Palazzo Altan. Famiglia di notai, una volta che i Bonisoli si estinsero, i Coppola divennero gli ultimi eredi della famiglia. Il quadro è stato acquisito qualche anno fa dal Comune di San Vito e dopo il restauro viene ora restituito alla comunità e sarà visibile in futuro nelle stanze del Museo del Territorio.Il secondo restauro ha riguardato l’affresco attribuito all’artista Agostino Pantaleoni, presente nel foyer dell’Antico Teatro Sociale “G. G. Arrigoni”: rappresenta una Madonna con bambino e angioletto. Omaggio al tema, inserito in una elegantissima cornice, è un esempio tra Rococò e forma Neoclassica, e risalirebbe tra fine Settecento e primi dell’Ottocento.“Grazie alla sensibilità del Rotary Club San Vito, la cittadina si riappropria di due opere ben restaurate - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Opere che andranno ad impreziosire il patrimonio storico, artistico, architettonico di San Vito al Tagliamento, che fa parte delle Bandiere arancioni d’Italia, assegnate dal Touring Club. Proprio alla luce di quanto accaduto con l’emergenza sanitaria, questa estate si prevede che si sviluppi in modo esponenziale quel turismo di prossimità che fa bene all’Italia. Protagoniste saranno le bellezze dell’entroterra e San Vito al Tagliamento ha tutte le carte in regola per offrire molto ai turisti in questa stagione estiva, molto particolare, che può diventare l’occasione per riscoprire un turismo più sostenibile e legato alla mobilità dolce, facendo emergere i nostri luoghi”.