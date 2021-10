Nuovo bando per il Premio Latisana per il Nord-Est

Si è appena conclusa la 28esima edizione del Premio Letterario Internazionale Latisana per il NordEst, ma il Comune si è già messo al lavoro per l’edizione del 2022 con importanti novità, a cominciare proprio dal cronoprogramma del Premio, che ha visto un’anticipazione della cerimonia conclusiva a inizio giugno, con conseguente approvazione del bando in questi giorni.

“E’ già da alcuni anni che abbiamo in mente a una diversa collocazione dell’evento conclusivo del Premio, ma i riflessi della pandemia da Covid-19 sulle attività culturali e in particolare sugli eventi dal vivo ci hanno indotto a ripensare radicalmente il posizionamento della nostra manifestazione all’interno del più ampio contesto culturale regionale” commenta l’Assessore alla Cultura.

Queste dunque le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a rinnovare l’articolazione del Premio: individuare un periodo, per la cerimonia di premiazione, in cui gli effetti del virus possano essere meno impattanti sulle manifestazioni dal vivo, poiché si è riscontrato che è importante mantenere l’evento clou in presenza, anche se ormai lo streaming sta diventando un importante alleato per la divulgazione della cultura; scegliere un momento dell’anno relativamente sgombro da altri eventi culturali di rilevanza regionale, in modo da evitare – per quanto possibile in una regione così attiva come la nostra – spiacevoli sovrapposizioni che possono mettere in difficoltà il pubblico; coinvolgere maggiormente le scuole del territorio, che indubbiamente sono più facilmente raggiungibili a fine anno scolastico anziché al suo inizio.

Il cronoprogramma della 29esima edizione del Premio vedrà dunque i seguenti step: candidatura delle opere entro il 16 dicembre 2021; preselezione da parte della Giuria tecnica entro il 31 gennaio 2022 al fine di scremare una rosa di titoli da sottoporre alla Giuria territoriale; conclusione dei lavori della Giuria territoriale il 30 aprile 2022 e della Giuria tecnica i primi di maggio 2022; cerimonia di consegna del Premio sabato 11 giugno 2022 al Teatro Odeon di Latisana.

Un ripensamento anche sul numero di opere da candidare, in modo da incentivare la partecipazione di autori ed editori: in una prima fase verranno richieste solo otto copie (sette per la Giuria tecnica e una per la Biblioteca – Segreteria del Premio), con l’impegno a inviarne altre sette da sottoporre alla Giuria territoriale, a seguito della scrematura effettuata dalla Giuria tecnica.

Tutte le fasi del Premio saranno rese pubbliche e raccontate sul sito web e sulla pagina Facebook.

“Uscire con questo nuovo bando significava necessariamente nominare subito la Giuria tecnica, che non ha solo il compito di valutare le opere, ma anche di sensibilizzare autori ed editori a partecipare” spiega ancora l’assessore. “Una squadra che lavora bene non ha senso cambiarla, per cui abbiamo confermato la Giuria uscente, costituita da grandi professionisti del mondo della cultura e della letteratura: Cristina Benussi (pro rettore dell'Università di Trieste) col ruolo di presidente, Angelo Floramo (filologo, insegnante, scrittore), Valentina Berengo (divulgatrice letteraria), Antonella Sbuelz (insegnante e scrittrice), Pietro Spirito (giornalista e scrittore), Luigi Zannini (già giornalista Rai fvg)”.

Conferma anche per i premi che saranno assegnati: Premio Narrativa 3.000 euro, Premio Territorio Coop Alleanza 3.0 2.500 euro. Ai finalisti del Premio Narrativa spetterà un gettone di 250 euro netti per la partecipazione alla cerimonia di premiazione.

Si ricorda che il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”, istituito dall’Amministrazione Comunale, è nato nel 1994, con la denominazione “Latisana per il Friuli”. Dal 2000 ha assunto l’attuale nome in modo da allargare il panorama letterario al Triveneto.

Per tutte le altre info si rimanda al bando e al sito web del Premio. Per chiarimenti contattare la Biblioteca Civica di Latisana, che cura da sempre l’organizzazione generale del Premio e segue le relative attività di segreteria: biblioteca@comune.latisana.ud.it, tel. 0431/525179-180-181, cell. 338/6879837