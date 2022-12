Nuovo Cda per la Fondazione De Claricini Dornpacher

La Fondazione De Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco ha rinnovato il proprio Consiglio di amministrazione per il mandato quadriennale fino al 2026.

Alla guida è stato confermato Oldino Cernoia, 72 anni. Suo vicepresidente è il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, mentre consiglieri sono per il Comune di Cividale Katia Masotti e Massimo Drescig, per l'Università di Udine il pro rettore Andrea Caffarelli, per la Fondazione Friuli il direttore Luciano Nonis e per l’Accademia udinese di scienze lettere e arti Liliana Cargnelutti. Revisore dei conti, infine, è stato nominato Fabio Favaro.