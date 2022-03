Nuovo centro di archiviazione per il Consorzio del Monfalconese

Sta procedendo secondo quanto stabilito dall'assemblea degli enti consorziati il percorso per arrivare a dotare il Consorzio Culturale del Monfalconese di un centro di archiviazione del patrimonio grazie al contributo di 1 milione 400 mila euro stanziato dalla Regione. Come spiegato dal presidente del CCM Davide Iannis nell'assemblea di giovedì pomeriggio (presenti i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Turriaco, Sagrado e il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia), il 10 dicembre scorso il CCM ha firmato la convenzione che affida al Consorzio di bonifica la responsabilità della realizzazione dell'opera nell'area limitrofa alla sede di quest'ultimo a Ronchi dei Legionari, a poca distanza da quella del CCM.

E' stato quindi formato un gruppo di lavoro di cui fanno parte anche i dipendenti del Comune di Ronchi dei Legionari incaricati di supportare, in modo gratuito, il CCM sotto il profilo tecnico nel percorso di realizzazione dell'opera (l'ingegner Marco Portelli, responsabile dell'Ufficio lavori pubblici, e la responsabile della Contabilità e gestione economico finanziaria Tiziana Laurenti). Il CCM ha quindi provveduto ad affidare l'incarico, tramite selezione, al geometra Massimiliano Malaroda per la stima del terreno su cui sarà costruito il Centro. Il 28 febbraio, infine, il Consorzio di bonifica ha affidato l'incarico della progettazione a un raggruppamento temporaneo di professionisti di cui è mandatario lo studio di architetti Movio Poletto di Ronchi dei Legionari.

Come spiegato all'assemblea, lo studio di fattibilità tecnico economica sarà presentato entro maggio e il progetto definitivo esecutivo entro settembre in modo da indire la gara d'appalto entro dicembre. Una tempistica che consentirà di realizzare l'opera entro il 2023. Il presidente del CCM Iannis ha ricordato come la convenzione stipulata, dopo il via libera dell'assemblea, tra CCM e Consorzio di bonifica preveda che il costo complessivo stimato dell’intervento, comprensivo dell’importo lavori e delle somme a disposizione, ma anche della spesa di acquisto del terreno, è “di importo massimo pari a 1.400.000 euro Iva ed oneri inclusi, nel pieno rispetto del contributo assegnato". Il Consorzio di Bonifica si impegna quindi a non superare la spesa permessa dal contributo regionale, eseguendo l’opera secondo il progetto di massima già presentato, mentre le varianti al progetto e quelle in corso d’opera sono "ammesse nell’ambito del valore complessivo dell’intervento previa approvazione da parte del Consorzio Culturale su proposta del Consorzio di Bonifica".

Il percorso sta proseguendo a fronte della delibera del Consiglio di amministrazione del CCM che il 19 ottobre scorso ha adottato la documentazione presentata dal Consorzio di bonifica, dopo la decisione assunta il 17 marzo 2021 dall'assemblea con cui è stata avviata una nuova procedura per la ricerca dell'immobile. Per esprimere la sua valutazione positiva, il Cda ha considerato che lo studio di fattibilità inviato dal Consorzio di bonifica risponde alle necessità dell’ente, che il progetto ha ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza e il Nof (Nulla osta di fattibilità) dei Vigili del fuoco, e che è concretamente realizzabile nei limiti del finanziamento concesso (1,4 milioni di euro dalla Regione) e che la convenzione garantisce gli enti consorziati di non incorrere in spese future. L'investimento complessivo comprende quindi sia le spese di demolizione dell'ex sede operai del Consorzio di bonifica, collocata nel centro di Ronchi dei Legionari, a poca distanza da quella del CCM in Villa Vicentini Miniussi, sia quelle di acquisto del terreno su cui verrà costruito il Centro archivio del patrimonio.

L'assemblea giovedì ha rinnovato all'unanimità l'incarico di revisore dei conti al dottore commercialista Sergio Cecotti e approvato il Regolamento del servizio civico volontario.