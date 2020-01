Nuovo ciclo di incontri con l'Archivio di Stato di Gorizia

Prenderà il via mercoledì 29 alle 18 nella sala conferenze di Palazzo Coronini Cronberg l’edizione 2020 degli incontri organizzati dalla Fondazione Coroniniin collborazione con l’Archivio di Stato di Gorizia, "Storie goriziane: documenti e voci di un territorio". "Il fascino del libro antico" è il titolo dell'incontro che sarà tenuto da Paolo Badina, funzionario archivista dell'Archivio di Stato di Gorizia, specializzato in libro antico all'Università di Udine. Sarà illustrata la genesi del "manufatto libro" dalla nascita della stampa a caratteri mobili, la sua diffusione in Italia e in Europa, con una particolare attenzione ai processi di catalogazione contemporanei (all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale). Saranno infine presentati esempi illustrativi tratti dalla Biblioteca Coronini Cronberg.