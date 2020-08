Nuovo percorso museale a Gradina

Nuovo percorso museale al Centro visite Gradina di via Vallone 32, a Doberdò del Lago.

“Se ti prendi il tempo di fermarti a disegnare uno scorcio lo farai tuo e lo ricorderai.” Da questo spunto nasce il nuovo percorso museale presso il Centro visite Gradina, formato da 9 totem che accompagneranno il visitatore in tutte le sezioni del Museo. Ogni postazione fornirà una scheda in più lingue con un approfondimento e un pannello tridimensionale che, tramite l’antica tecnica del frottage, permetterà al visitatore di riprodurre il disegno e popolare così il libretto che verrà fornito gratuitamente all’ingresso.



Il percorso è fruibile gratuitamente ed è stato appositamente pensato per bambini, ma è disponibile anche per agli adulti che vorranno conoscere meglio il territorio carsico e portare a casa il libretto in ricordo della visita al Museo.



Per percorrere il nuovo percorso è sufficiente rivolgersi al personale al Ristorante Gradina, che fornirà gratuitamente il libretto e i pastelli per ricalcare i disegni. I pastelli vanno restituiti al personale alla fine del giro. Il Centro visite Gradina e il Museo sono aperti ogni venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 12.00 alle 19.00.



Info al sito ufficiale e alla pagina Facebook della Riserva.