Nuovo portale per la cultura di Ronchi dei Legionari

Quattro principali sezioni: eventi, territorio, eventi e cultura. Ma anche decine e decine di sottosezioni e di notizie. Ed anche un fornitissimo archivio. Da qualche settimana, sulla rete, è attivo e “navigabile”, il nuovo sito ronchicultura.it del Comune di Ronchi dei Legionari.

Un'idea dell’assessorato alla cultura che, in questo modo, ha voluto raccogliere, in un particolare contenitore, tutto il proprio patrimonio culturale esistente, ma anche le attività culturali ed eventi che si sono sviluppati e che si sviluppano nella cittadina. Una nuova vetrina culturale che permette, poi, a tutti i visitatori di conoscere le bellezze storico artistiche della città. Ed ecco che, navigando tra le pagine, si scoprono la villa rustica di via dei Raparoni, le chiese, i percorsi carsici, le pietre d'inciampo, i palazzi storici, ma anche i laghetti delle Mucille e la passeggiata della libertà di stampa e di espressione.

“L’intento – spiega l'assessore alla cultura, Mauro Benvenuto - è quello di fornire molte informazioni relative alla storia, al nostro patrimonio artistico e culturale ed a tutto ciò che ruota attorno a questo settore ,implementandolo il più possibile con tante immagini fotografico. Visto il grandissimo materiale a disposizione, il sito è ancora in fase di continua evoluzione, anzi, trattandosi di una novità, accoglieremo volentieri eventuali suggerimenti e proposte”.

Tra le pagine di ronchicultura.it anche gli eventi, quelli che si sono sviluppati dal 2018 in poi, ma anche un'importante sezione dedicata alla biblioteca. La nuova sede è stata inaugurata il 26 gennaio 1991, in un edificio risalente alla fine del ‘700, di fianco alla sede municipale. Possiede un patrimonio bibliografico e documentario di oltre 98mila volumi, collocati su tre piani, suddiviso in sezioni e collocato completamente a “scaffale aperto”, in modo tale che gli utenti vi possano accedere direttamente e autonomamente.

E nella sezione cultura, poi, ecco una carrellata di immagini fotografiche d'epoca, ma anche sezioni dedicate a Pino Furlan, a Gabriele D'Annunzio e ad una ricca rassegna stampa. Un sito che accompagna anche la creazione, affidata a Francesco Furlan, del nuovo logo. Un logo che identifica appieno Ronchi dei Legionari come una città di cultura.

“Sono molto soddisfatto di come l’assessorato, i suoi uffici ed il suo personale abbia promosso e valorizzato i numerosi e diversi aspetti e saperi della nostra città, frutto di una storia complessa e intrigante, a beneficio di tutti i cittadini, ma non solo di essi. E' da una parte il riconoscimento del lavoro effettuato e riconosciuto in questi anni – ha aggiunto Benvenuto – mentre dall’altra vuole essere il grande propulsore per le prossime sfide culturali che dovremmo affrontare e che vogliamo intraprendere con grande forza di volontà”.