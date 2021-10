Oltre 2mila presenze al Festival del Coraggio di Cervignano

La quarta edizione del Festival del Coraggio si chiude con grande sold out. Cervignano del Friuli per cinque giorni - da mercoledì 6 ottobre a domenica 10 - ha registrato una grande partecipazione di spettatori, giovani e adulti. Oltre 2mila persone, 24 eventi e oltre 50 ospiti in cinque location della città per un’edizione che conferma il percorso ideato nel 2018 e costruito, passo dopo passo, anno dopo anno. Nel corso della serata conclusiva sono state annunciate anche le date della quinta edizione, prevista a Cervignano del Friuli dal 5 al 9 ottobre 2022.



"Il Festival del Coraggio di Cervignano ha mostrato, anche quest’anno, di saper raccontare con una grammatica intransigente e generosa grandi storie di rettitudine e passione, di resistenza e impegno civile" ha dichiarato Alessia Zambon, assessora alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, "e ha mostrato la capacità di creare relazioni intime tra persone che non si conoscono. È un Festival forte e poetico, che ha la passione della verità, che prende parte, che non si chiama fuori, che sente addosso il mondo intero. E lo fa con le voci e i volti di donne e uomini dall’animo saldo e dallo sguardo illuminato. È stata un’esperienza collettiva da preservare con grande dedizione, perché continui a fiorire un poco ogni giorno".



"Di questa quarta edizione porto a casa con me l’abbraccio dia tutta la comunità di Cervignano" ha dichiarato il direttore artistico"e poi le lacrime di, le parole die gli avvertimenti diE poi i lunghi applausi, le testimonianze e le storie, i tanti sorrisi del pubblico,".Il Festival del Coraggio nasce da un’idea e con il sostegno e il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli che ha affidato all’Associazione culturale Bottega Errante la direzione artistica e la co-organizzazione. Il Festival del Coraggio è realizzato con il sostegno della Fondazione Friuli e dell’associazione culturale Teatro Pasolini, con il supporto del mainsponsor Bluenergy e con il supporto di Marmivrech, Gruppo Altair, Coop Alleanza 3.0, Cassa Rurale FVG, Friulair, Legacoopfvg, Chichibio.