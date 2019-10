Omaggio a Cividale

Un cospicuo manipolo di artisti provenienti da varie regioni d’Italia e in particolare dal Friuli e da diversi paesi esteri tra cui Austria, Slovenia, Croazia e Germania, hanno voluto dedicare le proprie opere di pittura, scultura, arte digitale, mosaico e fotografia alla città di Cividale.

Essi hanno scritto con i colori, le forme, i simboli, nelle più disparate espressioni delle arti visive, un racconto per immagini che lascia impresso il segno del loro passaggio: un florilegio di idee di largo respiro in un variegato ventaglio di immagini.

Uno sguardo che apre vasti orizzonti personali che solo gli artisti sanno cogliere negli aspetti più intimistici, le cui opere sono espressione di un controcanto a Cividale, una carezza visiva e un inno al silenzio. In questa mostra convivono luci e ombre con la storia e la contemporaneità, in un dialogo senza tempo. Un segno tangibile, un crocevia di popoli e di culture diverse scandito da un singolare crogiolo di temporali avvicendamenti di memorabili etnie, come introspettivo affondo nelle radici del passato in comunione col palpito del vissuto di ognuno. “L’internazionalità di questa mostra è un elemento cruciale che abbraccia e privilegia la nostra città. Una realtà in cui tre differenti civiltà, ovvero quella latina, slava e tedesca,si intrecciano e danno vita a un crogiuolo di tradizioni e arti – afferma l’Assessore alla Cultura Angela Zappulla spiegando che - essa può essere considerata il contesto più appropriato per una esposizione diversificata in stili e autori, divenendo così una piccola mitteleuropa che richiama una continuità artistica con il più importante festival della nostra città e che trova degna collocazione nella Chiesa dei Battuti”.

É significativo, spiega il curatore Maestro Claudio Mario Feruglio, come in questa esposizione si manifesti un grande rispetto verso il tema proposto, sia esso storico o paesaggistico, sempre e comunque nutrito dal cuore più che dalla tecnica e immerso nel sentimento individuale della prospettiva di pace. Lo comprova la considerevole ispirazione a cui sono stati chiamati gli artisti che hanno realizzato queste opere. Il Friuli, lo sosteniamo da sempre – dicono gli organizzatori - è un contenitore ideale per fare poesia e per rilanciare nuove proposte creative in controtendenza al diffuso ed esuberante esibirsi del modernismo delle arti. Il piccolo seme prima o poi germoglierà su questa fertile terra friulana, porta aperta sull’Europa dei popoli, ed esso darà certamente buoni frutti che coglieremo, grati, con spirito di comunanza e di crescita ulteriore. L’artista, ‘vero’ - si legge nella prefazione al catalogo - è chiamato a contribuire a quel fabbisogno di bellezza indispensabile all’uomo. É necessario però che gli artisti siano i primi a crederci e a volere il cambiamento che deve sorgere da dentro se stessi. Il manifesto della Casa comune della cultura europea rimane, per noi, un saldo punto di riferimento a cui ispirarsi. Una mostra che ha lo scopo di scrivere, attraverso le immagini, una grande lettera visiva che, dal nostro amatissimo Friuli si dipana lungo tutto lo stivale italiano per sconfinare oltralpe e portare, attraverso l’arte, un messaggio di bellezza della città ducale. Sono state individuate quattro poetiche all’interno delle quali gli artisti si sono riconosciuti.



Gli artisti in mostra saranno:

CIVIDALEPOETICA Igor Banfi, Giovanni Basso, Nadia Blarasin, Antonio Crivellari, Anna Maria Fanzutto,Claudio Mario Feruglio, Carlo Fontanella, Ado Furlanetto, Joken Heite, Zdravko Milić, RosaSpina, Alessandra Spizzo, Roberto Tigelli, Larissa Tomassetti CIVIDALE FANTASTICALorenzo Viscidi Bluer, Giancarlo Caneva, Steven Canta, Marcello Caporale, Mimmo Legato,Dorotea Li Causi, Leo Strozzieri, Amos Crivellari, Pippo Spina, Toni Zanussi, Piero De Martin,CIVIDALE STORICA Gastone Bianchi, Bruna Daus, Ugo Gangheri, Sebastiano Grasso, NicolaGuarino, Rosanna Lodolo, Gianni Maran, Cettina Mazzei, Roberto Milan, Sergio Perini, ClaudiaRaza, Bruno Vallan, CIVIDALE VISIONARIA AugustoAmbrosone, Enzo Angiuoni, RobertoCardone, Pietro De Campo ,Giuliano De Luca, Giuseppe Amoroso De Respinis, Luisa DelleVedove, Manlio Di Giusto, Silvano Menegon, Sesto Mineo, Sergio Simeoni, Adriano Velussi,Erna Vukmanic.