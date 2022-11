Omaggio a Giorgio Ferigo

Il 5 novembre 2007 moriva Giorgio Ferigo, unanimemente riconosciuto come uno dei più impoortanti punti di riferimento culturali per la Carnia e per tutto il Friuli nel corso del secondo Novecento e dell'inizio degli anni 2000. A quindici anni dalla sua scomparsa, per iniziativa dell'associazione Artetica e di Radio Onde Furlane, con la collaborazione dell'assocazione Lenghis dal Drâc-Amîs di Onde Furlane, il coinvolgimento dell'associazione Giorgio Ferigo e il patrocinio del Comune di Comeglians, verrà reso omaggio alla sua figura, al suo pensiero e alle sue molteplici attività.

Al poliedrico intellettuale – medico, storico, antropologo, scrittore, operatore culturale, attivitsa e cantautore – sono dedicate due interessanti iniziative, proposte sulle frequenze della “radio libare dai furlans”.

La prima consiste nella proposizione, proprio sabato 5 novembre, a partire dalle 9.30, nello spazio del palinsesto abitualmente occupato dall'approfondimento informativo Dret e Ledrôs, della registrazione integrale di uno “storico” concerto del Povolâr Ensemble, il gruppo musicale che Ferigo costituì insieme ad altri compagni di studio all'Università di Padova e che tra gli anni Settanta ed Ottanta ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della musica in lingua friulana. Quell'esibizione che si tenne a Tolmezzo il 27 febbraio 1988 potrà essere ascoltata su Onde Furlane anche domenica 6 novembre con inizio alle 8.

La seconda si intitola In forma di peraulas ed è un radiodocumentario a puntate in cui si potrà riascoltare la voce di Ferigo, che affronta alcuni dei temi a lui più cari, dalla musica alla produzione culturale, sino alla storia della Carnia, alla religione, all'identità e all'emigrazione. Il primo appuntamento è fissato per il 4 novembre alle 11. Seguiranno sei episodi, ogni venerdì alla stessa ora, ognuno dedicato a specifiche tematiche, con estratti da interviste radiofoniche o da conferenze registrate nel periodo compreso tra il 1983 e il 1996, che danno conto in modo diretto delle sue riflessioni, dei suoi studi e in qualche caso di quelle che oggi potremmo definire alcune delle sue previsioni.

Per realizzare In forma di peraulas i curatori Paolo Cantarutti, Toni Zogno e Francesca Valente hanno attinto a registrazioni conservate negli archivi di Radio Onde Furlane e del Povolâr Ensemble, che sono state editate dallo stesso Toni Zogno insieme a Raffaele Scognamiglio.

Radio Onde Furlane si ascolta in modulazione di frequenza, sui 90 Mhz in gran parte del Friuli e sui 90.200 Mhz e i 105.600 Mhz in Carnia, e ovunque ci sia una connessione internet anche in streaming all'indirizzo www.radioondefurlane.eu, nonché mediante l'apposita App utilizzabile con tablet, smartphone, iPad e iPod.