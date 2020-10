Omaggio a Octavio Prenz

Omaggio a Juan Octavio Prenz, scrittore argentino di nascita e triestino di adozione, curato da Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Studi Umanistici e dal Comune di Trieste - LETS - Letterature Trieste. La serata si svolgerà venerdì 16 ottobre - a un anno esatto dall'incontro che si ebbe, nel medesimo luogo, con lo scrittore nell'ultima sua apparizione in pubblico - al Museo Revoltella alle ore 20.30.

Verrà presentato il volume a lui dedicato, "Un mitteleuropeo d'oltreoceano", curato da Sergia Adamo e Giovanni Ferracuti.

Seguiranno gli interventi e le testimonianze di chi fu vicino a Prenz a vario titolo e in diverse circostanze, e il concerto di Vasilij Meljnikov (violino) e Siavush Gadjiev (pianoforte).

Le norme di accesso alla sala sono sempre rigidamente limitate dall'emergenza sanitaria e che - data anche la necessità di riservare un certo numero di posti per ospiti che vengono appositamente da fuori città - i posti a disposizione saranno molto limitati.

La serata e il concerto si potranno tuttavia seguire in diretta streaming sulla pagina di LETS, Letteratura Trieste

https://www.facebook.com/letteraturatrieste