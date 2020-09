On line il nuovo sito di LeggiAMO 0-18

Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, ha un nuovo “vestito”: il sito www.leggiamofvg.it, appena messo online e già ricchissimo di informazioni e contenuti.



Il sito rappresenta, nello stile e nella struttura, la coerenza dell’intero progetto regionale LeggiAMO 0-18 e restituisce l’intenso lavoro di concerto che i tanti partner condividono quotidianamente; inoltre è uno strumento di ultima generazione: è duttile, è ottimizzato per tutti i devices e consente ai visitatori di interagire per iscriversi agli eventi, scaricare materiali e collegarsi al calendario delle attività.



Già da ora, infatti, chi lo desidera può iscriversi e presentare la propria attività per “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”, il calendario di appuntamenti (pubblici e privati) che accompagnerà tutta la regione verso la Giornata Regionale della Lettura “Un Libro Lungo Un Giorno” che si terrà il prossimo 23 ottobre, giorno del 100esimo compleanno di Gianni Rodari, e quest’anno coinvolgerà simbolicamente 100 cortili su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, pubblici e privati, domestici e non.



La Giornata Regionale della Lettura si celebra da anni, ed è attesa come un vero e proprio rito: in quest’anno così particolare LeggiAMO 0-18 ha voluto renderla ancora più ricca con “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”: è possibile sin da ora segnalare il proprio evento di “Aspettando” utilizzando i link presenti sulla pagina dedicata: https://leggiamofvg.it/eventi/aspettando-un-libro-lungo-un-giorno/. Da qui è possibile iscrivere la propria iniziativa nel calendario del sito, per renderla visibile a quante più persone; e ogni visitatore può scaricare una locandina personalizzabile con la grafica del progetto Un Libro Lungo Un Giorno per adattarla alle proprie attività di “Aspettando”.con(UD) eTutti i dettagli, gli orari e le modalità di prenotazione sono sul (nuovissimo) sito