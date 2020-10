On line la presentazione di 'La o di Zen' di Roberta Manià e Franco Morellato

Il romanzo La o di Zen (2020) dei monfalconesi Roberta Manià e Franco Morellato sarà presentato in diretta online dalla pagina Facebook della Biblioteca comunale di Monfalcone, venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 18.00, nell’ambito dell’iniziativa “Parliamone in biblioteca”. Oltre agli autori sarà presente Donatella Biasiolo che ha realizzato la copertina del volume.



Il romanzo narra di due mercanti e navigatori veneziani, i fratelli Antonio e Nicolò Zeno, che si imbarcano per un lungo viaggio verso l’estremo Nord: uno trova l’amore, l’altro, nel 1390, più di un secolo prima di Colombo, approda in America. Queste vicende, ai più sconosciute, si intersecano con quelle di Rob, pittrice giottesca e tipografa, personificazione dell’arte. Ne esce un affresco potente e affascinante di quella rivoluzione epocale che fu l’Umanesimo.



Roberta Manià (Monfalcone, 1965) si è diplomata all’Istituto d’Arte “U. Nordio” di Trieste con specializzazione in decorazione pittorica. Dal 1990 ha lavorato come decoratrice e poi litografista nella storica Tipografia “Mario Savorgnan” di Monfalcone. Ha scritto Una vita con Carlo e Al servizio delle banche.



Franco Morellato (Monfalcone, 1954) si è laureato in Filosofia ad indirizzo psicologico all’Università di Trieste. Ha insegnato Psicologia all’Usl n°2 Goriziana ed è stato docente di Religione, Storia e Letteratura presso alcune scuole superiori. Attualmente svolge attività nelle Università della Terza Età della regione in qualità di filosofo analista. Ha pubblicato Il decimo amante e Monfalcone e la storia del suo territorio. Vive a Ronchi dei Legionari.