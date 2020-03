Online il convegno Identitas, Fede e Scienza

Nonostante l'emergenza Coronavirus, il convegno Identitas, Fede e Scienza si farà lo stesso! L’evento - ideato, diretto e organizzato dal filosofo, scrittore e poeta friulano Emanuele Franz, inizialmente previsto per il 31 marzo al teatro Palamostre di Udine - avrà comunque ragione di essere sotto forma di video conferenza mondiale, che sarà consultabile attraverso il canale Youtube dell'associazione culturale Identitas Clara. Sarà visionabile allo stesso giorno e alla stessa ora previsti, ovvero il 31 marzo alle 16 su Youtube e sulla pagina Facebook.

Il video-convegno, che comprende ben diciotto interventi complessivi da sei nazionalità differenti, con quattro Premi Nobel coinvolti, avrà luogo in ogni caso perchè "è proprio in un frangente drammatico come questo che c’è maggior necessità di un dialogo fra Fede e Scienza e sono altresì convinto che è proprio in momenti come questi che non deve venir meno il confronto, la ricerca, il dialogo, ma, soprattutto, l’intelligenza e la conoscenza", spiega Franz. "È per questo che ho deciso di non venir meno al mio proposito e fare comunque il convegno, perché le idee trascendono le circostanze, non mutano e non vengono meno nemmeno di fronte a difficoltà drammatiche”.

L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Udine e dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, comprende gli interventi e i contributi di sua Santità il Dalai Lama, Noam Chomsky (nella foto), Alain de Benoist, Marcello Veneziani, Reinhold Messner, Angelo Branduardi, Piergiorgio Odifreddi, Mons. Guido Genero, Antonino Zichichi, l’On Gian Luigi Gigli, Urgyen Norbu Rinpoche, Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Don Alessio Geretti, i Premi Nobel: Werner Arber, Brian Josephson, Steven Weinberg, e il premio Pulitzer Douglas Hofstadter.

Per informazioni: identitasclara@gmail.com