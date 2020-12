Online il nuovo Archivio nazionale partigiani

E' da oggi disponibile online il portale nazionale dedicato ai Partigiani d’Italia: una nuova risorsa per la storia della Resistenza italiana. L’Istituto centrale per gli Archivi, in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato, l'Istituto nazionale Ferruccio Parri, l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” ela Scuola Normale Superiore, ha sviluppato a partire dal 2017 – con un finanziamento della Direzione Generale Archivi – un progetto che si propone di valorizzare le schede nominative relative alle richieste di riconoscimento delle qualifiche partigiane conservate nel fondo Archivio per il Servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani (Ricompart) presso l’Archivio Centrale dello Stato.



Il progetto ha preso avvio con la digitalizzazione delle schede del fondo Ricompart ed è proseguito con la realizzazione di una banca dati nazionale e lo sviluppo di attività di studio e ricerca per la promozione della conoscenza di questa fonte archivistica.



. Si tratta di una preziosa fonte documentaria che racchiude in forma sintetica i dati identificativi dei soggetti interessati e brevi informazioni sull’iter del riconoscimento.Il portale Partigiani d’Italia, che rappresenta l’esito di questa complessa e articolata collaborazione, rende disponibili per la consultazione le informazioni tratte dagli schedari insieme a un articolato quadro di approfondimento contestuale. Dal 25 aprile al 2 maggio 2020 è stata resa disponibile una anteprima del portale che ha reso possibile consultare i dati relativi ad una quantità limitata di schede.A partire da oggi, 15 dicembre, invece,L’evento punta a far conoscere questa nuova risorsa, illustrandone il progetto, le tappe di realizzazione, gli sviluppi futuri e il potenziale contributo alla ricostruzione della storia della Resistenza italiana.La presentazione del portale è stata trasmessa sulla pagina Facebook dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri."Questo è l'avvio di un percorso grazie a risultati ottenuti - ha detto oggi il Ministro-. Una grande sfida, la digitalizzazione di un patrimonio archivisitco strordinario e immenso. Questo è frutto di un lavoro importante, che durerà nel tempo e chiederà risorse, ma è essenziale per conservare la memoria e ricordare persone che hanno lottato sacrificando la vita e che oggi ci trasmettono un messaggio straordinario di valori di cui abbiano bisogno per superare questo momento. A Milano è già stato finanziata la realizzazazione del Museo nazionale della Resistenza, luogo di conservazione e trasmissione memoria alle nuove generazioni. Passano gli anni, ma ora la Resistenza sembra sempre più lontana nel tempo e c'è bisogno di ricordare - ha concluso -".