Online la presentazione dello Strolic Furlan e del Lunari 2021

Quest’anno, la presentazione dello Strolic Furlan e del Lunari per il 2021 avverrà on line. Appuntamento per domenica 13 dicembre, alle ore 10.30, in collegamento con il Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana in via Manin 18 a Udine (www.filologicafriulana.it). La presentazione, è stata affidata al prof. Gian Paolo Gri e vi parteciperanno anche Novella Del Fabbro, Danilo D'Olivo e Claudio Petris con letture di alcuni testi.

Lo Strolic si inserisce nella cospicua tradizione friulana degli almanacchi di fine anno; brioso e vario, presenta aneddoti, riflessioni e racconti tratti dalla quotidianità. Nella pubblicazione si possono trovare scritti di autori di ogni angolo del Friuli.

Il tema dello Strolic Furlan pal 2021, curato da Dani Pagnucco, è ‘Il Novecento in Friuli. Opere pittoriche di artisti friulani’. Conta ben 256 pagine impreziosite, in copertina e all'inizio di ogni mese, dai quadri di importanti pittori friulani del secolo scorso. Si tratta di opere inedite, appartenenti ad una collezione privata, degli artisti Anzil, Afro e Mirko Basaldella, Augusto Culòs, Federico De Rocco, Ernesto Mitri, Angilotto Modotto, Mario Moretti, Giovanni Napoleone Pellis, Fred Pittino, Armando Pizzinato, Luigi Spazzapan, Giuseppe Zigaina, Luigi Zuccheri. L’introduzione artistica è firmata da Giuseppe Bergamini. Non mancano racconti, poesie e illustrazioni dei tanti collaboratori della Società Filologica, degli allievi dei Corsi pratici di lingua friulana e di alcuni friulani dei Fogolârs sparsi nel mondo. Lo Strolic Furlan viene inviato a tutti i soci della Società Filologica Friulana ma sarà possibile acquistare singoli fascicoli o numeri arretrati del periodico direttamente nella sede della Società Filologica Friulana.