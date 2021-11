Orme di ribelli e migranti

Domenica 28 novembre escursione sul Kras/Carso con presentazione del libro di Alberto di Monte “Sentieri migranti”. A partire dalle tracce e i percorsi raccontati la

passeggiata si svolgerà lungo sentieri che tagliano, noncuranti, le frontiere del nostro Paese ripercorrendo le orme di chi, al di là di ogni restrizione, continua ad utilizzare il cammino per valicare confini. Simbolicamente la partenza è fissata presso l’altra Bazovica/Basovizza: quella dove si ricordano gli antifascisti fucilati nel 1930 dopo una condanna a morte da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, riunito per l’occasione in seduta straordinaria a Trieste.



Si parte quindi dal Carso. Territorio di attraversamenti, incontri, scambi, ma anche di confine, sbarramenti e respingimenti. Dalla cortina di ferro alla fortezza Europa. I confini sono espressione di esclusione e violenza: lo vediamo dalla Bielorussia alla Val Rosandra/Dolina Glinščice. Lo testimoniano non solo le immagini che ci raggiungono, ma anche gli occhi e i piedi delle persone che ogni giorno passano per piazza Libertà a Trieste di fronte alla stazione dei treni. Gli attivisti di Linea d’Ombra, che attraversano ogni giorno quel luogo a sostegno



delle persone in transito, condivideranno i passi con i partecipanti sui sentieri.La pratica del cammino ci permette di cambiare punto di vista, facilitare le osservazioni e attraversare in modo diverso il tempo e il territorio in cui viviamo. Camminare è uno strumento di esplorazione e crescita, mescolanza e viaggio.L’appuntamento è domenica 28 novembre alle ore 10. L'escursione ha una durata stimata di due ore e mezza circa di camminata.Necessario: Calzature e abbigliamento adatto; Acqua; Consigliato pranzo al sacco con possibilità di rifornimento cibo presso il Rifugio del Monte Kokos/Cocusso. In caso di maltempo la presentazione verrà fatta presso la Casa della culture in Ponziana, Via Orlandini 38 – Trieste