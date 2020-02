Oslavia, dove riposano gli eroi

Il 14 febbraio, a Gradisca d'Isonzo presso la galleria Spazzapan, si terrà la quarta conferenza, ultima della prima serie dei "Venerdì d'Architettura" 2020, con Alessandro Morgera in: Dove riposano gli eroi. Sacrari dell'Isontino. Una vicenda che vede la dismissione dei moltissimi cimiteri sparsi lungo i fronti della Grande guerra, via via rimossi per essere sostituiti da colossali contenitori architettonici, come Oslavia o Redipuglia, ad eternare i resti delle migliaia di caduti nell'immagine eroica di una nazione rinnovata e vincitrice. Con inizio alle ore 17,00, introduce l'argomento Diego Kuzmin.



Dove riposano gli eroi. Sacrari dell’Isontino Dagli anni Venti il fascismo promuove l’ambiziosa e impegnativa opera di monumentalizzazione dei luoghi di quella immane mattanza di massa che fu il primo conflitto mondiale. Così, i moltissimi cimiteri militari sparsi lungo i fronti di guerra vengono via via rimossi, perché ritenuti poco monumentali e inadeguati alla trasmissione dell’ideale di potenza nazionale. Al loro posto si costruiscono colossali contenitori architettonici, ossari destinati a eternare i resti dei caduti.



Anche i morti diventano parte integrante dei progetti dei sacrari. I caduti, spogliati della loro individualità, vengono compattati in schieramenti sacralizzati nella pietra e nel bronzo. L’identità del fante italiano si tramuta in quella di caduto fascista. A quei soldati morti prima dell’avvento del fascismo Mussolini affida il compito di restituire l’immagine eroica di una nazione rinnovata e vincitrice.



I sacrari realizzati lungo tutto il fronte orientale, ed in particolare quelli sorti nei territori carsico ed isontino, si rivelano un potentissimo strumento pedagogico. Il messaggio fondamentale che il fascismo vuole trasmettere attraverso l’architettura degli ossari è l’esaltazione e la glorificazione della guerra. Qui non c’è spazio per il ricordo, la compassione e la pietà. Attraverso queste gigantesche opere commemorative il fascismo si appropria della memoria bellica della Grande Guerra. La costruzione di una identità nazionale deve passare attraverso delle architetture funerarie monumentali e durature. L’architettura partecipa al compimento di una vera e propria operazione manipolatoria, capace di deformare e rinnovare la storia per preparare gli italiani a una nuova guerra.



Alessandro Morgera Laureato in architettura all’Università di Trieste nel 2006 con una tesi storica sulle stazioni ferroviarie degli anni Trenta. E’ docente di disegno e storia dell’arte presso il Liceo di Monfalcone. Studioso delle vicende storico-architettoniche del Novecento italiano, si interessa in particolare delle relazioni tra arte e memoria dei due conflitti mondiali. Ha pubblicato vari saggi e articoli, tra i quali gli studi sulla stazione di Redipuglia, sul cimitero della Brigata Arezzo di Antonio Sant’Elia a Monfalcone, sul cippo Corridoni a Sagrado, sulla sistemazione monumentale della Foiba di Basovizza. E’ stato presidente dell’associazione Italia Nostra Sezione di Gorizia ed è componente della redazione della rivista “La Panarie” di Udine.