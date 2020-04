Ottavio Sgubin mette in vendita una sua opera contro il Coronavirus

L’arte in aiuto alla Protezione Civile. Visto l’impegno dei tanti che si stanno adoperando in questo difficile momento d’emergenza sanitaria, il pittore Ottavio Sgubin, noto per la sua attività artistica a favore dei poveri e degli emarginati ha deciso di mettere in vendita una sua opera e destinare il ricavato alla Protezione Civile di Pordenone. Il quadro dipinto dall’artista rappresenta Villa Galvani. Si tratta di un tempera su tela di 80 centimetri per 100. Il prezzo base e indicativo è di 500 euro ma, essendo il ricavato destinato a fin di bene, la cifra d’acquisto potrà anche essere maggiore.

“In questo momento in cui siamo tutti costretti in casa – dice il pittore – voglio così nel mio piccolo dare un contributo a quanti si stanno impegnando a favore di tutti, e la Protezione Civile mi pare un ottimo esempio”.



Chi fosse interessato all’opera può contattare l’artista alla sua mail: sgubinottavio@libero.it o al numero telefonico 346-2159278.



Sgubin originario di Fiumicello ma da molti anni residente nel Pordenonese è noto come il pittore degli ultimi, per il ciclo sui barboni che da tempo porta avanti. Grande amico di don Gallo, le sue opere sono tate esposte in tuta Italia, belle grandi stazioni ferroviari, nella basilica di Sant’Eustachio a Roma e nel Real Albergo dei Poveri a Napoli, gestito da padre Alex Zanotelli. La sua Villa Galvani potrebbe dare un ulteriore aiuto in questo momento di difficoltà.