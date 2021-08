Ottimo riscontro per le Officine del territorio

Sta ottenendo un ottimo successo di pubblico, a Ronchi dei Legionari, la rassegna culturale “Officine del territorio”, organizzata dall’assessorato alla cultura, dalla biblioteca Sandro Pertini, dalla consulta culturale e dalle associazioni.

Da lunedì 2 agosto si entra in una settimana colma di appuntamenti. L’associazione Jadro presenterà un saggio degli allievi del corso di fisarmonica del circolo Kremenjak di Jamiano in piazzetta Francesco Giuseppe alle 20.30.

Martedì 3 l’associazione culturale bisiaca presenterà il volume “Bisiacaria 2021” e mercoledi 4 il volume “I cattolici isontini nel XX secolo – il secondo dopoguerra (1947-1962)” in piazza santo Stefano, alle 21.

Giovedi 5 l’Anpi organizza una conferenza su “Il cinema racconta la Grande Guerra” a cura di Marco Cuzzi in piazzetta Francesco Giuseppe alle 21; venerdi 6 agosto “Un viaggio nel tango rioplatense” di Samuele Francesco Mazza e Angelica Minetto, alle 21 in piazzetta Francesco Giuseppe, mentre sabato 7, ecco approdare la serata dell’associazione interparrocchiale dell'Azione cattolica “AC la storia continua” e infine domenica il gruppo corale Soul Circus con “Gospel in piazzetta “ direttore Massimo Devitor. Tutti questi appuntamenti in piazzetta Francesco Giuseppe, alle 21.

“Dopo 10 appuntamenti sui 19 previsti, tra la mostra di Michela Menegazzi, le conferenze, le presentazioni di libri e gli emozionanti appuntamenti con il Cenacolo Arabesque, il concerto della società filarmonica Giuseppe Verdi ed il concerto dell’associazione dei genitori di Vermegliano – sono le parole dell'assessore Mauro Benvenuto - posso affermare che la risposta è stata esaltante e che tutte le associazioni hanno rispettato le direttive imposte anticontagio. La novità rispetto alle prime edizioni di organizzare la rassegna nelle nostre suggestive piazze, anche nell’ottica di valorizzare la nostra Ronchi dei Legionari, è stata molto apprezzata. Un rassegna nata per dare voce alle nostre importanti associazioni culturali e che, grazie al loro prezioso lavoro, premia l’impegno di uno sforzo organizzativo di non poco rilievo, in un momento ancora in bilico tra una timida ripartenza ad un ritorno di un incubo pandemico”.