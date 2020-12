Pacchi dono della Biblioteca a chi acquista a Monfalcone

La Biblioteca di Monfalcone in occasione del Natale vuole contribuire a rendere speciale il dicembre monfalconese con una proposta rivolta ai commercianti e ai cittadini di Monfalcone.



La città di Monfalcone crede nel valore del libro e della lettura ed è stata riconosciuta “Città che legge” dal 2017 in seguito alla partecipazione al bando indetto dal Centro per il libro e la lettura (Istituto autonomo del MiBACT), assieme all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con l’intento di valorizzare le Amministrazioni comunali che promuovono e sostengono con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.



La Biblioteca vuole ampliare questa rete e alleanza a favore del libro e della lettura consegnando ai commercianti, che aderiranno all’iniziativa, dei pacchi dono libri a sorpresa confezionati a cura della Biblioteca da offrire in omaggio ai loro clienti.



I libri provengono dalla ricca collezione di testi donati alla biblioteca dai cittadini e che la Biblioteca offriva durante il mercatino mensile dei libri usati.



Sono state coinvolte le Associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani che stanno aderendo all’iniziativa.



La Biblioteca di Monfalcone ha potuto riaprire le porte da lunedì 7 dicembre limitatamente al servizio di prestito e restituzione ed è aperta con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 e lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19. Rimane attivo il prestito a domicilio attraverso l’invio di una mail all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it