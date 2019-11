Padre Turoldo, nasce il Centro studi per ricordarlo

Nasce il Centro studi dedicato a Padre Turlodo, una pietra miliare per le ricerche e iniziative promosse nel segno e nel suo ricordo. Mercoledì 20 novembre, alle 18.30, per l’evento organizzato nella Casa Natale del frate friulano, a Coderno di Sedegliano, in concomitanza con i 103 anni dalla nascita di Turoldo (22 novembre 1916). L’incontro sarà aperto alla partecipazione del pubblico e vedrà protagonisti due relatori d'eccezione: padre Ermes Ronchi, presidente del Centro Studi dedicato a Padre Turoldo e suo confratello, biblista e teologo; e il Direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta, scrittore e poeta.



Il dialogo sarà dedicato al tema della poesia a nord-est, con riferimento specifico al Friuli e ai luoghi nei quali Turoldo è nato e cresciuto, fonte di ispirazione privilegiata per il poeta, scrittore, teologo e filosofo di Coderno. La costituzione del Centro Studi Padre Maria Turoldo trova una sinergia “speciale” nella Fondazione Pordenonelegge che ha "adottato" la nuova realtà culturale nell’ambito di uno scambio di competenze e di un networking favorito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



La nuova collaborazione offrirà l’occasione per un confronto e uno scambio sul piano culturale e letterario, stimolando un rinnovato impegno in vista dei prossimi progetti. Sarà una settimana intensa per il nascituro Centro Studi dedicato a Turoldo, impegnato anche a Vicenza nel Convegno organizzato dalla Fondazione Monte di Pietà sul tema "Padre Turoldo: un poeta dalla parte degli ultimi", un’intensa tre giorni di studi e concerti organizzata nella splendida cornice di Monte Berico, nell'Istituto Missioni dei frati Servi di Maria dove Turoldo iniziò il suo percorso da probando ed emise i voti solenni nel 1938.