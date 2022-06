Paff! aperto per le vacanze

La scuola è finita, è tempo di vacanze! E cosa c’è di meglio di una visita alla mostra “Blacksad – I colori del noir” allestita al Paff! per trascorrere un po’ del tempo libero? Le opportunità sono molteplici e adatte a tutti i gusti: Paff! sforna una serie di iniziative adatte a tutti i gusti, all’insegna di attività e visite all’esposizione del geniale artista Juanjo Guarnido sia per gli studenti che terminano l’anno scolastico, sia per gli adulti che possono godere di una straordinaria mostra al riparo dalla canicola estiva.

Si comincia giovedì 9 giugno con la suggestiva ed emozionante Visita al buio proposta dallo Studio Eupolis e condotta da Mara Prizzon: guidati soltanto della luce di una torcia, i partecipanti vanno alla scoperta dei tanti dettagli presenti nelle opere di Juanjo Guarnido approfondendo un mondo di strani personaggi creati dal genio del fumetto. L’appuntamento, rivolto alla fascia d’età dai 6 agli 11 anni, è alle 18.

Il giorno successivo, venerdì 10 giugno, altra opportunità per curiosare tra le opere di Guarnido: lo Studio Eupolis propone “Tutti detective in azione” per chi, come un agente investigativo, vuole conoscere nei dettagli le opere di Guarnido e collegare tra loro gli indizi dei dettagliati disegni opera dell’artista spagnolo. L’attività è rivolta a un pubblico dai 6 ai 12 anni, con la presenza di un accompagnatore e ha inizio alle 17. A guidare i provetti detective, Mara Prizzon.

Paff! è anche centro estivo: con il Campus investigativo i partecipanti hanno l’opportunità di sperimentare le tecniche artistiche e gli elementi scientifici, guidati dalla capacità didattica di Mara Prizzon attraverso il filo conduttore della grande mostra di Blacksad. Si comincia lunedì 13 giugno e si prosegue per tre settimane.

Per tutti, il fine settimana è all’insegna delle visite guidate con la sapiente conduzione di Riccardo Pasqual: sabato 11 e domenica 12 giugno alle 16 i partecipanti hanno l’opportunità di scoprire i dettagli della mostra di Guarnido, accompagnati dalla spiegazione di spunti e riferimenti culturali, storici e artistici di cui traboccano le 130 tavole di cui è composta la mostra. La visita guidata aperta a tutti i visitatori di ogni età è un classico di successo firmato Paff!

Per maggiori informazioni Paff! Palazzo Arti Fumetto Friuli 0434/392941 www.paff.it