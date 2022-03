PAFF! e Aardman Academy insieme per una masterclass internazionale

Gli autori dei famosissimi film di animazione Wallace & Gromit e Galline in fuga saranno ospiti di PAFF! per la Masterclass “Directing For Short Film Animation”. L’iniziativa di caratura internazionale nasce dalla collaborazione tra i servizi di alta formazione Aardman e quelli di PAFF! ed è rivolta a chi desidera occuparsi professionalmente di animazione, attraverso approfondimenti incentrati sulla regia di cortometraggi in stop motion con consigli e indicazioni su come organizzare il set e le riprese in una piccola produzione. Perfetto per chi sta studiando la tecnica di ripresa a passo uno, ma desidera migliorare le proprie capacità nella regia e nella gestione del set di cortometraggi animati.



Il ciclo di lezioni, in lingua inglese con l’assistenza di un tutor bilingue a cura di PAFF!, si sviluppa nell’arco di 3 incontri, sabato 12 marzo, mercoledì 16 marzo e sabato 26 marzo 2022, durante i quali verranno introdotti il processo di sviluppo della storia e l'approccio alla regia di un cortometraggio animato.



In cattedra siederanno i nomi di primo piano a livello internazionale di: il direttoree i registi e specialisti dello storyboardNella prima giornata di corso, dopo l’introduzione a cura di Hewis, seguirà la masterclass del regista Becher sull'approccio alla storia e all'idea. La prima giornata si concluderà con l’intervento di Hewis che approfondirà con i partecipanti il posizionamento della telecamera e la temporizzazione del mondo che la circonda.Nella seconda sessione è prevista la revisione dei lavori a cui seguirà la masterclass di Sam Horton sul processo di storyboard e la comunicazione delle proprie idee. La giornata si concluderà con la creazione di uno storyboard e la sua animazione.La terza sessione riguarda l’analisi finale di tutti i lavori con il feedback di Mark Simon Hewis. Il corso si concluderà con un’ora e mezza di approfondimento con il regista Simone Giampaolo.Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 4 marzo alle 17:00. I posti sono limitati: ci si può iscrivere compilando il form che si trova nel sito www.paff.it.Mark Simon Hewis, regista britannico, ha cominciato a realizzare cortometraggi a 17 anni. Laureato al Royal College of Art nel 2003 con un master in Animation, ha realizzato il cortometraggio The Life Sized Zoetrope per Channel 4, Arts Council UK e Animate: l’opera è stata selezionata per 8 premi ai British Animation Awards. Nella sua carriera ha vinto il Grand Prix al London International Animation Festival e al Tampere Film Festival. Nel 2013 Mark ha diretto il suo primo lungometraggio 8 Minutes Idle per BBC Films, BFI e Matador Pictures. Da marzo 2021 Mark Simon Hewis è direttore di Aardman Animation Academy.Will Becher, dopo la laurea in Animazione all'Edinburgh College of Art è stato invitato a unirsi al team di animazione di “Wallace & Gromit: La maledizione del coniglio mannaro”. Ha assunto il ruolo di animatore principale in The Pirates, Shaun vita da pecora – Il film e Wallace & Gromit: Questione di pane o di morte. Becher ha diretto Shaun vita da pecora Serie 5 e nel 2018 ha co-diretto il film candidato all'Oscar© “Shaun Vita da pecora – Farmageddon”. Will Becher è attualmente il capo animatore di Rocky in Galline in fuga 2.Sam Horton ha disegnato storyboard per un'ampia gamma di progetti di animazione e ha lavorato con aziende leader del settore come DNEG, Blue Zoo Animation e Jellyfish Pictures. Fa parte di Aardman Academy per la quale conduce workshop di storyboard per gli studenti che desiderano acquisire le competenze e le conoscenze di cui avranno bisogno per entrare nel settore dell'animazione.Simone Giampaolo è un pluripremiato regista londinese, animatore e artista di pre-produzione. Nel 2013 si è laureato con lode al corso di Computer Animation Arts al National Centre di Bournemouth (UK). Dal 2014 al 2018 ha lavorato come regista per la BlueZoo Studios su progetti di Cartoon Network, Disney, Lego, Nickelodeon, Pokémon, Marvel, Lucasfilm e BBC. Simone è oggi regista pubblicitario di Aardman Animations.Il tutor PAFF! Stefano Tambellini. Si è diplomato in Animazione tradizionale nel Centro sperimentale di Cinematografia di Torino. Dal 2009 ha lavorato a Londra come illustratore per l'animazione e l'editoria. Come illustratore ha pubblicato tra gli altri con Bloomsbury, Harper Collins, Rizzoli Lizard, Workman Publishing, Oxford University Press, Corriere della Sera, Il Castoro, Milan Jeunesse. Dal 2005, anno di fondazione con la sorella Alice dell’etichetta SenzaTesta, produce e dirige cortometraggi animati Stop-Motion. Tra il 2013 e il 2014 è stato tutor per i progetti di laurea in animazione allo IED di Milano. Con la sorella Alice dirige workshop di Stop-Motion in festival di settore e associazioni culturali. Sta attualmente lavorando a un proprio film animato prodotto da SenzaTesta.Aardman, con sede a Bristol (UK) e co-fondato nel 1976 da Peter Lord e David Sproxton, è uno studio indipendente pluripremiato agli Academy Award® e ai BAFTA®. Produce lungometraggi, serie, pubblicità, giochi e intrattenimento interattivo. Tra gli ultimi lavori, gli speciali natalizi 2021 Robin Robin e Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas, la serie Lloyd of the Flies, la serie per bambini The very small creatures, il lungometraggio Galline in fuga 2 e il nuovissimo film di Wallace & Gromit in uscita nel 2024.Lo studio gestisce la Aardman Academy per la formazione di giovani talenti nei settori film e animazione, offrendo una varietà di corsi, da workshop intensivi a corsi completi per professionisti del settore, dalla modellistica all'animazione. Nel novembre 2018 Aardman Animations è diventata di proprietà dei dipendenti (employee owned organisation) a garanzia dell’indipendenza dell’azienda e per proteggerne l'eredità creativa e la culturale.