Paff!, ultimi giorni per la mostra di Tony Wolf

E' visitabile fino a domenica 8 gennaio la mostra 'Attenti al lupo' dedicata al grande illustratore di libri per bambini Tony Wolf allestita negli spazi espositivi del Paff! – Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone: cento le opere originali esposte, selezionate nella sterminata produzione della lunghissima carriera di Wolf, artista dal nome straniero ma dietro al quale si cela l’italianissimo Antonio Lupatelli.

La mostra 'Attenti al lupo' ha aperto i battenti lo scorso 18 giugno, organizzata e promossa da Paff! in collaborazione con l’Associazione Tapirulan di Cremona e curata dall'esperto di illustrazione cremonese Fabio Toninelli. La mostra ha accolto in questi mesi migliaia di visitatori ed è possibile visitarla in questi ultimi giorni festivi: il Paff! infatti rimane aperto tutti i giorni, compresa l’Epifania, con il consueto orario continuato dalle 10 alle 20.

Inoltre, sabato 7 e domenica 8 gennaio ritornano le visite guidate: per Tony Wolf l’avvio è previsto alle 15.30, mentre per l’esposizione di punta proposta dal Paff! e dedicata al maestro del graphic novel Will Eisner, in entrambe le giornate la guida parte alle 16.

Completano il ricco palinsesto dell’offerta culturale del Paff! le mostre a ingresso gratuito 'Nel segno di Tex' con i disegni originali del fumettista Emanuele Barison e 'Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia', esposizione delle tavole realizzate da Valentina Angelone tratte dall’albo dedicato a Polcenigo e dintorni, prodotto nell’ambito di 'Turismo a fumetti'.

Per maggiori informazioni www.paff.it