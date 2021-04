Pagine nere dall’oscurità degli Anni Ottanta

Secondo una versione ‘semplificata’, gli Anni ’80 sono stati l’ultima epoca felice della Repubblica e della società italiana, prima di Tangentopoli e della crisi dei partiti: una specie di lunga festa mossa da uno spirito edonista di cui ancora oggi si pagherebbero le conseguenze. In realtà, in quel decennio non mancarono trame nere e rosse, gli ultimi colpi delle lotta armata e, soprattutto, il definitivo affacciarsi di un fenomeno fino ad allora quasi ignoto in Italia, quello dei killer seriali.



Dal Mostro di Firenze in azione fino al 1985 ai rampolli della Verona-bene che nel nome dell’ideologia si macchiarono di omicidi mossi dall’ideologia neonazista e firmati con lo pseudonimo Ludwig, i ‘padri’ dell’orrore della porta accanto trovarono terreno fertile per i loro atti criminosi anche e soprattutto nel Nord-est benestante.



L’IDENTITA’ DEl ‘MOSTRO’

EPOCA DI SFARZO E DECADENZA

UNA PRESENZA INQUIETANTE

- Se l’identità di, che per tutto il decennio successivo insanguinò Veneto e Friuli con una lunga serie di attentati, non è stata ancora definita, così come quella del, serial killer che tra il 1971 e il 1989 si rese responsabile dell’omicidio di 4 prostitute (13 secondo altre versioni), esiste anche un caso risolto tra gli assassini seriali a Nord-est.. Il primo di una lunga serie di atti criminali che, oltre all’omicidio, comprendono stupri, aggressioni, furti e rapine in Francia e in Svizzera. E proprio- passato alla storia come l’assassino della luna piena o il killer dagli occhi di ghiaccio -- La storia viene oggi raccontata in, una produzione delle associazioni friulane: 68 pagine a colori che ripercorrono le atmosfere di un’epoca contraddistinta da sfarzo e decadenza, luci e ombre (acquistabile online sul sitoe nelle). Testi e illustrazioni ripercorrono le tappe che hanno trasformato la vita di un adolescente in uno degli incubi che hanno ossessionato il Nord-est e parte dell’Europa nei primi anni ‘80.- Il progetto editoriale è accompagnato anche da una serie di proposte musicali, tutte rigorosamente del 1981, che aiutano il lettore a immergersi nelle atmosfere del tempo. “L’idea- spiega, sceneggiatore della storia disegnata da, classe 2000 diplomata al Liceo Artistico ‘Sello’ di Udine - è nata durante l’allestimento dello spettacolo teatrale Buio 1981, tanto che la narrazione della graphic novel finisce esattamente nel punto in cui inizia la rappresentazione. Se non ci fosse stato il lockdown, questa graphic novel probabilmente non sarebbe mai esistita. Tutto è nato dal foglio di sala per lo spettacolo in lavorazione, poi ogni cosa si è fermata. Così, quelle quattro facciate si sono trasformate in qualcosa di diverso e imprevisto”. Ossia, la storia di una forza oscura e incontrollata che popola la notte con la sua presenza inquietante.