L’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia informa che, in questi giorni e per tutta la prossima settimana, Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia resterà chiuso per lavori di disallestimento della mostra appena conclusa “Vienna 1900. Grafica e design”. Si ricorda che la stessa mostra è comunque accessibile nella sua versione digitale al seguente link: www.fluido360.com/virtualtour/attems/