Palazzo Coronini Gorizia aperto per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, Palazzo Coronini a Gorizia sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno. Sono previste visite guidate all’inizio di ogni ora per solo quattro persona alla volta, in modo da garantire la necessaria distanza sociale. Gruppi più numerosi, ma sempre nei limiti di sicurezza imposti dalla normativa, saranno accettati solo nel caso di nuclei familiari, a cui sarà richiesta l’autocertificazione. La biglietteria, dove sono stati delimitati percorsi diversi in entrata e in uscita, sarà accessibile a una sola persona alla volta. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina.