Palazzo Coronini riapre al pubblico

Da mercoledì 5 maggio Palazzo Coronini riaprirà al pubblico: per ammirare le sue sale ricche di arredi e opere d’arte di inestimabile valore e lo spazio espositivo dedicato alle teste di carattere di Messerschmidt sarà necessario però prenotare la visita. La Fondazione Coronini Cronberg ha quindi definito le procedure per permettere lo svolgimento delle visite in tutta sicurezza.



Da mercoledì a venerdì si potrà accedere dalle 10 alle 13 a ogni ora, con prenotazione obbligatoria per un minimo di due persone. Sempre da mercoledì a mercoledì a venerdì sarà consentito l’ingresso dalle 14 alle 18, per gruppi di almeno 5 persone. Sabato e domenica mattina le visite guidate si svolgeranno alle 10 e alle 11, mentre al pomeriggio alle 16 e alle 17, sempre per gruppi di almeno cinque persone.



La prenotazione dovrà essere effettuata entro le 13 del venerdì precedente alla mail info@coronini.it o al numero di telefono 0481/533485.

Le visite si svolgeranno solo se sarà raggiunto il numero di persone prestabilito. L'ingresso per i visitatori sarà esclusivamente da via Coronini 1.