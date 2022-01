Palinsesti, l'arte di Maria Elisabetta Novello a San Vito al Tagliamento

A pochi giorni dalla conclusione di Palinsesti, sabato 8 gennaio a San Vito al Tagliamento, è in programma il quarto e ultimo appuntamento con i tour virtuali alle sezioni della rassegna d'arte contemporanea 2021.



Il percorso online alla scoperta di questa edizione dell'evento espositivo sanvitese si chiude con la personale di Maria Elisabetta Novello – artista presente in collezione Punto Fermo – che all'Essiccatoio Bozzoli propone l'installazione site specific dal titolo L'angolo di riposo (2021).



La visita virtuale alla mostra, curata da Antonio Garlatti, sarà disponibile in streaming sul sito www.palinsesti.org da sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 10.



Sono anche gli ultimi giorni per votare in presenza e online il Premio In Sesto.

Le sezioni della rassegna:

Mappe dell'astrazione

opere di Gianni Asdrubali, Claudio Borghi, Massimo Bottecchia, Annibel Cunoldi Attems, Bruno Querci, Livio Schiozzi e Nane Zavagno

a cura di Luca Pietro Nicoletti

con la collaborazione di Magalì Cappellaro, Serenella Todesco e Alberto Vidissoni.

Antico Ospedale e Chiesa di Santa Maria dei Battutti



Premio In Sesto - Il luogo come arte

Jérémy Berton, Hella Gerlach, Francesco Pozzato

a cura di Michela Lupieri

con la collaborazione di Alice Debianchi

Antiche Carceri



Punto Fermo

personale di Maria Elisabetta Novello

a cura di Antonio Garlatti

Essiccatoio Bozzoli



GO GO GO

personale di Maria Walcher

a cura di Giada Centazzo

Palazzo Tullio-Altan



:::::::::

Palinsesti 2021



Orari apertura mostre

fino al 9 gennaio 2022

sabato e domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.00

ingresso consentito SOLO esibendo il Green Pass rafforzato