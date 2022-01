Palinsesti premia l’artista tedesca Hella Gerlach

Palinsesti annuncia la vincitrice della 13esima edizione del Premio In Sesto: l’artista tedesca Hella Gerlach, con il 41,95% dei voti. Il suo progetto, intitolato Le gambe di Tagliamento (2021), è stato ideato per la riqualificata area verde dell'ex Foro Boario di San Vito al Tagliamento. La scultura consiste in un groviglio di gambe in cemento colorato dalla superficie simile a corteccia d'albero, adagiate a terra così da sembrare uscire direttamente dal terreno. La proposta progettuale di Gerlach trae ispirazione dalla storia del sito di destinazione e dalle diverse trasformazioni subite nel tempo: da mercato del bestiame, a stazione di servizio, a futuro giardino pubblico. Fuse in scala e ad altezza di bambino, le gambe aggrovigliate sono invito alla scoperta e simbolo di crescita per il tramite dell'interazione sociale.



Al secondo posto si è classificato l’artista italiano Francesco Pozzato con il 32,8% dei voti e al terzo posto l'artista francesce Jérémy Berton con il 25,05% delle preferenze.