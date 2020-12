Palinsesti, tour virtuale alla personale dell'artista Carlo Vidoni

Domenica 6 dicembre, alle ore 10, tour virtuale alla personale dell'artista Carlo Vidoni, protagonista all’Essiccatoio Bozzoli del consueto focus sulla collezione Punto Fermo. Vidoni propone un intervento site specific – l'installazione dal titolo Destiny_destination (2020) – realizzata in collaborazione con l'antropologo Alessandro Monsutti, opera che affronta il tema dell'emigrazione contemporanea. La personale è a cura di Antonio Garlatti.



Ricordiamo che è possibile votare online i progetti degli artisti in gara per il Premio In Sesto 2020: Matteo Nasini, Maria Walcher e il duo Sinta Werner e Markus Wüste. Si può esprimere la propria preferenza entrando nel sito www.palinsesti.org e scegliere uno dei tre progetti in concorso.



Sempre disponibile sul profilo You Tube del Comune di San Vito al Tagliamento e sul sito della rassegna, il tour virtuale alla scoperta del Premio In Sesto XII edizione, a cura di Michela Lupieri.



Le sezioni della rassegna

Tempo al tempo

collettiva di Christian Cremona, Cesare Galluzzo, Alberto Gianfreda, Alessandro Gioiello, Fumitaka Kudo, Daniele Nitti Sotres, Andrea Marinelli, Gianni Moretti, Matteo Pizzolante, Valdi Spagnulo e Marco Useli

a cura di Luca Pietro Nicoletti

Antico Ospedale e Chiesa di Santa Maria dei Battutti



Premio In Sesto - Il luogo come arte

Matteo Nasini, Maria Walcher, Sinta Werner & Markus Wüste

a cura di Michela Lupieri

Antiche Carceri



Punto Fermo

personale di Carlo Vidoni

a cura di Antonio Garlatti

Essiccatoio Bozzoli



Hometown / Casa Città

personale di Elisa Caldana

a cura di Giada Centazzo

Fondazione Furlan, Pordenone